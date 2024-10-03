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Gazeteci Sina Koloğlu, RTÜK'ün Toplantısında Kızıl Goncalar'ın Adının Geçmediğini Söyledi!

Gazeteci Sina Koloğlu, RTÜK'ün Toplantısında Kızıl Goncalar'ın Adının Geçmediğini Söyledi!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 20:10

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bazı dizilere inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından bu dizilerin Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar olduğu iddia edilmişti. GOLD Film'e ait bu iki dizinin incelendiği iddialarının ardından gazeteci Sina Koloğlu açıklamada bulundu.

Kaynak: Oda TV / Sina Koloğlu

Kaynak: https://www.odatv.com/medya/kizil-gon...
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "toplumumuzda tepkiyle karşılanan, milli güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen" dizilerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "toplumumuzda tepkiyle karşılanan, milli güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen" dizilerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Detaylar:

Bu açıklamanın ardından Adem Metan, bahsi geçen dizilerin Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar olduğunu iddia etmişti.

Bu açıklamanın ardından Adem Metan, bahsi geçen dizilerin Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar olduğunu iddia etmişti.

Detaylar:

Ancak gazeteci Sina Koloğlu'nun yaptığı habere göre, Kızıl Goncalar RTÜK toplantısında gündeme gelmemiş.

Ancak gazeteci Sina Koloğlu'nun yaptığı habere göre, Kızıl Goncalar RTÜK toplantısında gündeme gelmemiş.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Roma’da Azerbaycan Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen Dijital Medya Okuryazarlığı ve Dijital Sanat toplantısına katılması sebebiyle de gündeme gelmemiş olabileceğini söyleyen Koloğlu, Kızılcık Şerbeti'yle ilgili bilgi vermedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Roma’da Azerbaycan Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen Dijital Medya Okuryazarlığı ve Dijital Sanat toplantısına katılması sebebiyle de gündeme gelmemiş olabileceğini söyleyen Koloğlu, Kızılcık Şerbeti'yle ilgili bilgi vermedi.

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Biz ne düzgün vizyon filmi ne düzgün dizi yapamıyoruz. Yeşil Çam filmlerine bakın hep bi aşk meşk dizilere bakın yine aşk meşk adamlar savaş filmi yapıyor yi... Devamını Gör

nevertheless

iyice boku çıktı ama hala tutuyorlar bunları ilginç 😒😒😒