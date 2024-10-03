Gazeteci Sina Koloğlu, RTÜK'ün Toplantısında Kızıl Goncalar'ın Adının Geçmediğini Söyledi!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bazı dizilere inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından bu dizilerin Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar olduğu iddia edilmişti. GOLD Film'e ait bu iki dizinin incelendiği iddialarının ardından gazeteci Sina Koloğlu açıklamada bulundu.

Kaynak: Oda TV / Sina Koloğlu