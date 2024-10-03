Gazeteci Sina Koloğlu, RTÜK'ün Toplantısında Kızıl Goncalar'ın Adının Geçmediğini Söyledi!
Gazeteci Sina Koloğlu, RTÜK'ün Toplantısında Kızıl Goncalar'ın Adının Geçmediğini Söyledi!
Kaynak: https://www.odatv.com/medya/kizil-gon...
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bazı dizilere inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından bu dizilerin Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar olduğu iddia edilmişti. GOLD Film'e ait bu iki dizinin incelendiği iddialarının ardından gazeteci Sina Koloğlu açıklamada bulundu.
Kaynak: Oda TV / Sina Koloğlu
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "toplumumuzda tepkiyle karşılanan, milli güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen" dizilerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.
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Bu açıklamanın ardından Adem Metan, bahsi geçen dizilerin Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar olduğunu iddia etmişti.
Ancak gazeteci Sina Koloğlu'nun yaptığı habere göre, Kızıl Goncalar RTÜK toplantısında gündeme gelmemiş.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Roma’da Azerbaycan Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen Dijital Medya Okuryazarlığı ve Dijital Sanat toplantısına katılması sebebiyle de gündeme gelmemiş olabileceğini söyleyen Koloğlu, Kızılcık Şerbeti'yle ilgili bilgi vermedi.
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Biz ne düzgün vizyon filmi ne düzgün dizi yapamıyoruz. Yeşil Çam filmlerine bakın hep bi aşk meşk dizilere bakın yine aşk meşk adamlar savaş filmi yapıyor yi... Devamını Gör
iyice boku çıktı ama hala tutuyorlar bunları ilginç 😒😒😒