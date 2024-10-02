"Takipteyiz!": RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Diziler ile İlgili Yeni Açıklama!
"Takipteyiz!": RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Diziler ile İlgili Yeni Açıklama!
Yeni sezonda diziler ekranlara gelmeye başladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den diziler ile ilgili açıklama geldi. Toplumda tepkiyle karşılanan dizilerle ilgili çalışmalar olacağını açıkladı.
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Eylül itibariyle televizyonda yeni sezon başladı. Yeni diziler bir bir ekrandaki yerlerini aldı. Geçen sezondan ise tam 17 dizi yeni sezonda yer alıyor.
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Yeni başlayan diziler ve yeni sezonu yayınlanan dizilerle ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den ilk kez açıklama geldi.
"Hepsini yakından takipteyiz." diyen Şahin, "Vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır. Bu minvalde toplumumuzda tepkiyle karşılanan, millî güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen dizilerle ilgili gerekli yaptırımlar uygulanacak." diye belirtti.
İşte o açıklaması:
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