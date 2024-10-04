Sadece Son Birkaç Haftada Gündeme Düşüp Adalete Olan Güvenimizi Sarsan Olaylar

Yapılan anketler Türkiye'de hukuka ve adalet sistemine güvenin her geçen yıl düştüğünü gösteriyor. Yaşanan olaylara baktığımızda bu güvensizliğin nedenlerinin oldukça açık olduğunu görebiliyoruz. Hafızamızı pek de zorlamadan, sadece son birkaç ay içinde o kadar fazla skandal niteliğinde olay yaşandı ki adalete olan güvenin son kırıntıları da silinmek üzere...