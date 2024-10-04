Sadece Son Birkaç Haftada Gündeme Düşüp Adalete Olan Güvenimizi Sarsan Olaylar
Sadece Son Birkaç Haftada Gündeme Düşüp Adalete Olan Güvenimizi Sarsan Olaylar
Yapılan anketler Türkiye'de hukuka ve adalet sistemine güvenin her geçen yıl düştüğünü gösteriyor. Yaşanan olaylara baktığımızda bu güvensizliğin nedenlerinin oldukça açık olduğunu görebiliyoruz. Hafızamızı pek de zorlamadan, sadece son birkaç ay içinde o kadar fazla skandal niteliğinde olay yaşandı ki adalete olan güvenin son kırıntıları da silinmek üzere...
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Ülkemiz herhangi bir konuda karpuz gibi ortadan ikiye yarılmasıyla meşhur. Bunu seçim sonuçlarından Vedat Milor'un "menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" anketine kadar her alanda görebiliyoruz.
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Geçtiğimiz hafta Beyoğlu'nda genç bir kadına tecavüze yeltenen iki tacizci serbest bırakıldı.
Haklarında ‘kara para aklama’, ‘yasadışı bahis’ ve ‘örgüt kurma, yönetme’ gibi suçlamalar bulunan ve vergi kanununa muhalefet suçundan tutuksuz yargılanan Polat'ların "düşman çatlatan" paylaşımları...
Bakırköy'de bir köpeğe cinsel istismarda bulunan şahsın şartlı tahliyeyle salıverilmesi.
Tüm Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetindeki baş şüphelilerin günlerce köyde elini kolunu sallayarak gezmesi, iddialara göre bu kazanılan zamanda delillerin kaybolması.
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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katili Yunus Emre Geçti'nin 26 adet suç kaydıyla dışarıda dolaşıyor olması.
Harp okulları mezuniyet törenindeki yeminin ardından okul birincisi Ebru Eroğlu ve arkadaşlarının hedef gösterilerek haklarında inceleme başlatılması.
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının, ailenin tüm çabalarına rağmen açılması için 10 yıl beklenmesi.
Dilruba Kayserilioğlu'nun sokak röportajında kullandığı sözler nedeniyle 18 gün cezaevinde kalması.
Şişli'de parkta oynayan çocuklara uygunsuz hareketler yapan 70 yaşındaki şahsın serbest bırakılması.
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Tuzla'da bir polisi yaralayan suç makinesi E.E.'nin "kasten öldürme" başta olmak üzere 10 aranma kaydı olduğunun ortaya çıkması.
Fatih'te motoruyla 2 yaşındaki çocuğu ezerek öldüren Burhanettin T.'nin 13 adet suç kaydıyla aramızda dolaşması.
İzmir'de yaşanan market cinayetinde tüm tutukluların serbest bırakılması.
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