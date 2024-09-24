Suç Makineleri Aramızda! Son Yıllarda İşlenen Cinayetlerin Faillerinin Suç Kayıtları

Polis Şeyda Yılmaz'ın şehit düştüğü olayda katil Yunus Emre Geçti'nin uyuşturucudan cinsel istismara kadar uzanan kabarık suç kaydı hukuk sisteminin tekrar sorgulanmasına neden oldu. 20'li 30'lu sayılara varan suç dosyaları olan binlerce kişinin bu kadar rahat hareket edebilmesi benzer her cinayette eleştirilen konulardan.