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Suç Makineleri Aramızda! Son Yıllarda İşlenen Cinayetlerin Faillerinin Suç Kayıtları

Suç Makineleri Aramızda! Son Yıllarda İşlenen Cinayetlerin Faillerinin Suç Kayıtları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.09.2024 - 15:38

Polis Şeyda Yılmaz'ın şehit düştüğü olayda katil Yunus Emre Geçti'nin uyuşturucudan cinsel istismara kadar uzanan kabarık suç kaydı hukuk sisteminin tekrar sorgulanmasına neden oldu. 20'li 30'lu sayılara varan suç dosyaları olan binlerce kişinin bu kadar rahat hareket edebilmesi benzer her cinayette eleştirilen konulardan.

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Suç makinelerinin son kurbanı ise şehit polis memuru Şeyda Yılmaz oldu.

Suç makinelerinin son kurbanı ise şehit polis memuru Şeyda Yılmaz oldu.

Failin işlediği bazı suçlar şöyle;

Failin işlediği bazı suçlar şöyle;

Motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, cinsel taciz, gasp, yağma, çocuğun cinsel istismarı, mala zarar verme, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu madde kullanmak

Motokurye Ata Emre Akman'ın katili Erdoğan Özdemir'in suç kaydı;

Motokurye Ata Emre Akman'ın katili Erdoğan Özdemir'in suç kaydı;

Tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, yağma, kadına karşı şiddet, sükûnu bozma

Samet Özgül'ü öldüren Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 20 suç kaydı bulunuyordu.

Samet Özgül'ü öldüren Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 20 suç kaydı bulunuyordu.

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayetinin faili Eray Özyağcı'nın da suç kaydında şu eylemler yer alıyordu;

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayetinin faili Eray Özyağcı'nın da suç kaydında şu eylemler yer alıyordu;

3 kasten yaralama, tehdit, kasten öldürme, 3 kapkaç, 3 gasp, hırsızlık

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Taksici Oğuz Erge'yi vahşi bir şekilde katleden Delil Aysal'ın ise 10 adet suç kaydı bulunuyordu.

Taksici Oğuz Erge'yi vahşi bir şekilde katleden Delil Aysal'ın ise 10 adet suç kaydı bulunuyordu.

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