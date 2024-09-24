Suç Makineleri Aramızda! Son Yıllarda İşlenen Cinayetlerin Faillerinin Suç Kayıtları
Suç Makineleri Aramızda! Son Yıllarda İşlenen Cinayetlerin Faillerinin Suç Kayıtları
Polis Şeyda Yılmaz'ın şehit düştüğü olayda katil Yunus Emre Geçti'nin uyuşturucudan cinsel istismara kadar uzanan kabarık suç kaydı hukuk sisteminin tekrar sorgulanmasına neden oldu. 20'li 30'lu sayılara varan suç dosyaları olan binlerce kişinin bu kadar rahat hareket edebilmesi benzer her cinayette eleştirilen konulardan.
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Suç makinelerinin son kurbanı ise şehit polis memuru Şeyda Yılmaz oldu.
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Failin işlediği bazı suçlar şöyle;
Motokurye Ata Emre Akman'ın katili Erdoğan Özdemir'in suç kaydı;
Samet Özgül'ü öldüren Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 20 suç kaydı bulunuyordu.
Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayetinin faili Eray Özyağcı'nın da suç kaydında şu eylemler yer alıyordu;
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Taksici Oğuz Erge'yi vahşi bir şekilde katleden Delil Aysal'ın ise 10 adet suç kaydı bulunuyordu.
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