İkbal Uzuner'in Katledilmesini "İslami Hassasiyetle" Yetiştirilmemesine Bağlayan Profesöre Tepkiler Dinmiyor

Ülkemizde her sene yüzlerce kadın tanıdığı veya tanımadığı kişiler tarafından katlediliyor. Ancak cinayetler gibi kurban suçlama seansları da bitmiyor. Üstelik bu yorumları sıradan veya anonim kullanıcılar değil; siyasiler, akademisyenler, tanınan kişiler de yapıyor.