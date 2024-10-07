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İkbal Uzuner'in Katledilmesini "İslami Hassasiyetle" Yetiştirilmemesine Bağlayan Profesöre Tepkiler Dinmiyor

İkbal Uzuner'in Katledilmesini "İslami Hassasiyetle" Yetiştirilmemesine Bağlayan Profesöre Tepkiler Dinmiyor

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.10.2024 - 13:11

Ülkemizde her sene yüzlerce kadın tanıdığı veya tanımadığı kişiler tarafından katlediliyor. Ancak cinayetler gibi kurban suçlama seansları da bitmiyor. Üstelik bu yorumları sıradan veya anonim kullanıcılar değil; siyasiler, akademisyenler, tanınan kişiler de yapıyor.

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Skandal paylaşım şöyleydi.

Skandal paylaşım şöyleydi.

Sofuoğlu'na tepkiler dinmedi.

Sofuoğlu'na tepkiler dinmedi.
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Sofuoğlu'nun tezleri anında çürütüldü.

Sofuoğlu'nun tezleri anında çürütüldü.
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Ümit Özdağ da tepki veren kişilerden...

Ümit Özdağ da tepki veren kişilerden...

Maktulün yakını da cevap verdi.

Maktulün yakını da cevap verdi.
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