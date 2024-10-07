İkbal Uzuner'in Katledilmesini "İslami Hassasiyetle" Yetiştirilmemesine Bağlayan Profesöre Tepkiler Dinmiyor
İkbal Uzuner'in Katledilmesini "İslami Hassasiyetle" Yetiştirilmemesine Bağlayan Profesöre Tepkiler Dinmiyor
Ülkemizde her sene yüzlerce kadın tanıdığı veya tanımadığı kişiler tarafından katlediliyor. Ancak cinayetler gibi kurban suçlama seansları da bitmiyor. Üstelik bu yorumları sıradan veya anonim kullanıcılar değil; siyasiler, akademisyenler, tanınan kişiler de yapıyor.
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Skandal paylaşım şöyleydi.
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Sofuoğlu'na tepkiler dinmedi.
Sofuoğlu'nun tezleri anında çürütüldü.
Ümit Özdağ da tepki veren kişilerden...
Maktulün yakını da cevap verdi.
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