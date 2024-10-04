Doktorun İlgisizliği Yüzünden Babasını Kaybeden Kadın Adalet Arıyor
Doktorun İlgisizliği Yüzünden Babasını Kaybeden Kadın Adalet Arıyor
Haberlere her geçen saat yeni bir adaletsizlik, ihmalkarlık haberleri düşüyor. Üstelik bu haksızlıklar sadece sokakta yaşanmıyor. Gizem isimli bir Twitter kullanıcısı da basit bir operasyondan sonra doktorun ihmalkarlığı nedeniyle babasını nasıl kaybettiğini anlattı. Adaletin tecelli etmeye çalışıldığı Twitter'da sesini duyurmaya çalışıyor.
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Paylaşım şöyle;
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Hepimiz hastane süreçlerinde çaresiz kalıyoruz. Ne derlerse onu dinlemek zorunda kalıyoruz.
Üç kız kardeşiz ve üçümüz de bilinçli, eğitimli, özellikle bu konularda donanımlı insanlarız. Biz bunları yaşadıysak başka insanlar neler yaşar?
Babam, rektum kanseri tanısı aldıktan sonra Cumhurbaşkanımızın doktoru olan ünlü bir Profesöre, Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde ulaştık.
Şaşkındık! Doktorun yanına gittik, “Hocam bu nedir, bize böyle bir ihtimalden bahsedilmedi” dedik.
Babamı o anki kadar üzgün ve yıkılmış hiç görmemiştim.
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Doktor bunun normal olduğunu söyledi. Ancak iltihap akmaya başladığında yine aynı cevabı aldık:
Sabah doktor geldiğinde asistanının haklı olduğunu, bir müdahale gerektiğini söyledi. Ancak saatlerce hiçbir şey yapılmadı.
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