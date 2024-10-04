Doktorun İlgisizliği Yüzünden Babasını Kaybeden Kadın Adalet Arıyor

“Açtım, karar verdim, ne var bunda?” cevabını aldık. Çünkü artık mekanikleşmişlerdi, duygu yoktu. Babamıza bile söyleme zahmetine girmemişlerdi. Rica ettik bari siz açıklayın diye.

Doktor, her gün arkasında 15-20 öğrencisiyle gelip, hastayla muhatap olmadan esip gidiyordu. Babam torbadan habersiz, doktorun gelip kendisine söylemesini beklerken, bu sefer peşinden koştum. Kendini tıp tanrısı sanan kişi, 10 saniyede babama torba taktığını söyledi.