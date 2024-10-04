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Doktorun İlgisizliği Yüzünden Babasını Kaybeden Kadın Adalet Arıyor

Doktorun İlgisizliği Yüzünden Babasını Kaybeden Kadın Adalet Arıyor

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.10.2024 - 01:21

Haberlere her geçen saat yeni bir adaletsizlik, ihmalkarlık haberleri düşüyor. Üstelik bu haksızlıklar sadece sokakta yaşanmıyor. Gizem isimli bir Twitter kullanıcısı da basit bir operasyondan sonra doktorun ihmalkarlığı nedeniyle babasını nasıl kaybettiğini anlattı. Adaletin tecelli etmeye çalışıldığı Twitter'da sesini duyurmaya çalışıyor.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Hepimiz hastane süreçlerinde çaresiz kalıyoruz. Ne derlerse onu dinlemek zorunda kalıyoruz.

Üç kız kardeşiz ve üçümüz de bilinçli, eğitimli, özellikle bu konularda donanımlı insanlarız. Biz bunları yaşadıysak başka insanlar neler yaşar?

Babam, rektum kanseri tanısı aldıktan sonra Cumhurbaşkanımızın doktoru olan ünlü bir Profesöre, Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde ulaştık.

Babam, rektum kanseri tanısı aldıktan sonra Cumhurbaşkanımızın doktoru olan ünlü bir Profesöre, Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde ulaştık.

Bize yaptığı acele 2-3 dakikalık görüşmede ameliyatı yapabileceğini, bunun rutin bir işlem olduğunu söyledi.

10 gün hastanede kalacağımızı belirtti. Detay yok, sadece sevinç var: Meşhur, ünlü, iyi bir doktora ulaşmışız! Babam da kendini güvende hissediyor. 13 Mayıs 2024’te ameliyat gerçekleşti. Çıktığında, bağırsakların dışarı alındığını gördük. Babama kolostomi torbası takılmıştı.

Şaşkındık! Doktorun yanına gittik, “Hocam bu nedir, bize böyle bir ihtimalden bahsedilmedi” dedik.

Şaşkındık! Doktorun yanına gittik, “Hocam bu nedir, bize böyle bir ihtimalden bahsedilmedi” dedik.

“Açtım, karar verdim, ne var bunda?” cevabını aldık. Çünkü artık mekanikleşmişlerdi, duygu yoktu. Babamıza bile söyleme zahmetine girmemişlerdi. Rica ettik bari siz açıklayın diye.

Doktor, her gün arkasında 15-20 öğrencisiyle gelip, hastayla muhatap olmadan esip gidiyordu. Babam torbadan habersiz, doktorun gelip kendisine söylemesini beklerken, bu sefer peşinden koştum. Kendini tıp tanrısı sanan kişi, 10 saniyede babama torba taktığını söyledi.

Babamı o anki kadar üzgün ve yıkılmış hiç görmemiştim.

Babamı o anki kadar üzgün ve yıkılmış hiç görmemiştim.

Daha yemek yemeye bile başlamamıştı ama 5. gün taburcu edeceklerini söylediler. Şaşırdık ama evimize dönmenin heyecanıyla mutluyduk. Fakat o anda babam fışkırarak istifra etmeye başladı.

Hiçbir tetkik yapılmadan sadece gıda kesildi, iki gün serumla beslendi, sonrasında sıvı gıdaya geçildi ve 23 Mayıs 2024’te taburcu edildi. Babam eve geçtiğinde ilk günlerde iyiydi ama daha sonra yara yerinde sızıntı başladı.

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Doktor bunun normal olduğunu söyledi. Ancak iltihap akmaya başladığında yine aynı cevabı aldık:

Doktor bunun normal olduğunu söyledi. Ancak iltihap akmaya başladığında yine aynı cevabı aldık:

Normal. Anüsten de iltihap akmaya başladığında, doktor hala abarttığımızı söyleyerek iletişimi kesti. 3 Haziran’da babam post-op kontrolüne gitti. Ağrı, karın şişliği ve iltihap şikayetlerini iletti. Asistan doktor tomografi ve dren takılmasını istedi. Ancak karşılaştığımız profesör bu isteği azarlayarak geri çevirdi.

Çekilen tomografiye bile bakılmadı. Babamın durumu kötüleşti. “Gayet iyi, abartıyorsunuz” diyerek güldü. Aynı gece saat 22:00’de babamı ateş ve bilinç kaybı nedeniyle acilen hastaneye götürdük. Hastanede gece asistan doktoru gördüm, yalvardım bir şey yapın diye. Ama hocası kızmıştı ona sormadan tomografi çekildi diye, kız çaresiz hocayı beklememiz lazım dedi.

Sabah doktor geldiğinde asistanının haklı olduğunu, bir müdahale gerektiğini söyledi. Ancak saatlerce hiçbir şey yapılmadı.

Sabah doktor geldiğinde asistanının haklı olduğunu, bir müdahale gerektiğini söyledi. Ancak saatlerce hiçbir şey yapılmadı.

13:45’te babamın bilincinin gitmekte olduğunu fark ettim. Hemen doktorlara söyledim. Kan gazı alıp, kasıktan 15 dakika bastırmamı istediler. O an ne olacak bilmiyorum sarılmak istiyorum, titriyorum ama beni bırakıp gittiler. Babam gitgide kötüleşti. Gelip beni apar topar odadan çıkarttılar. 20 dakika sonra “kalbi durdu” dediler. 4 Haziran 2024’te babamı kaybettik.

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