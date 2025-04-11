Fatih Altaylı’dan CHP’nin Boykot Listesindeki Doğuş Grubu’na Tavsiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 23 Mart'tan hemen bir gün sonra boykot listesi açıklaması yankı uyandırmıştı. 24 Mart'ta açıklanan boykot edilecek markalar hâlâ konuşulurken boykot listesi CHP'nin hazırladığı boykotyap.org isimli sitede güncel olarak yayımlanıyor.
Gazeteci Fatih Altaylı'nın geçen günlerde boykot listesinde bulunan Doğuş Grubu'yla ilgili sözleri eleştirilere neden olmuştu. “Doğuş Grubu bu iktidardan nemalanan biri değil' diyen Altaylı, internet sitesinde yayımladığı yazısında kendisini savundu. Altaylı, ayrıca Doğuş Grubu'na da tavsiyelerde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Doğuş Grubu bu iktidardan nemalanan biri değil" demişti.
Altaylı, bu kez yazısında Doğuş Grubu sözlerine açıklık getirdi ve bir tavsiye verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın