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Fatih Altaylı’dan CHP’nin Boykot Listesindeki Doğuş Grubu’na Tavsiye

Fatih Altaylı’dan CHP’nin Boykot Listesindeki Doğuş Grubu’na Tavsiye

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2025 - 17:55

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 23 Mart'tan hemen bir gün sonra boykot listesi açıklaması yankı uyandırmıştı. 24 Mart'ta açıklanan boykot edilecek markalar hâlâ konuşulurken boykot listesi CHP'nin hazırladığı boykotyap.org isimli sitede güncel olarak yayımlanıyor. 

Gazeteci Fatih Altaylı'nın geçen günlerde boykot listesinde bulunan Doğuş Grubu'yla ilgili sözleri eleştirilere neden olmuştu. “Doğuş Grubu bu iktidardan nemalanan biri değil' diyen Altaylı, internet sitesinde yayımladığı yazısında kendisini savundu. Altaylı, ayrıca Doğuş Grubu'na da tavsiyelerde bulundu. 

Kaynak

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"Doğuş Grubu bu iktidardan nemalanan biri değil" demişti.

"Doğuş Grubu bu iktidardan nemalanan biri değil" demişti.

CHP Lideri Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde 37 marka yer alıyor. Televizyon kanallarından restoranlara kadar pek çok ünlü firma CHP’nin boykotyap.org isimli sitesinde yayımlanıyor.

Boykot listesinde yer alan markalardan biri de Doğuş Grubu. Gazeteci Fatih Altaylı, geçen gün YouTube kanalında yayınladığı videoda Doğuş Grubu’nun boykot listesinde olmasını desteklemediğini belirtti. Altaylı, “Doğuş Grubu AKP yokken de vardı. Doğuş Grubu bu iktidardan nemalanan biri değil. Aksine, bu iktidardan mağdur olmuş bir grup. Doğuş, bu iktidardan önce daha zengindi” ifadelerini kullandı. 

Bu sözleri tepki çeken Altaylı’dan yeni açıklama geldi.

Altaylı, bu kez yazısında Doğuş Grubu sözlerine açıklık getirdi ve bir tavsiye verdi.

Altaylı, bu kez yazısında Doğuş Grubu sözlerine açıklık getirdi ve bir tavsiye verdi.

Kendi internet sitesinde yayımladığı yazıdaDoğuş Grubu'na dair yeni ifadeler kullanan Altaylı, 'Bir şey söyledik, üzerimize yapıştı. Zannedersin Doğuş Grubu’nun avukatıyım. Oysa söylemeye çalıştığım şey çok basitti.

'Varlığını ve zenginliğini iktidar desteği ile sağlamış, iktidar gücü ile kurduğu etik ve ahlak dışı ilişkilerle zenginleşmiş iş insanları ile korkudan iktidara boyun eğen ama iktidardan nemalanmak gibi bir gayret içinde olmayan iş insanlarını aynı kefeye koymayın”

'Suça orantılı bir ceza olmalı. Herkesi karşınıza alamazsınız' demeye çalışıyordum' ifadelerini kullandı.

Altaylı yazısında şu sözlere yer verdi:

'Doğuş Grubu’na da tavsiyem medyadan bir an önce çıkmasıdır.

Bu kadar onursuz bir medyaya sahip olmanın kimseye faydası yoktur.

Zararı ise ortadadır.

Doğuş’la aynı duruşa sahip pek çok büyük grubun Doğuş kadar hedef olmamasının belki de tek nedeni, iktidarın emrine verdikleri bir medyalarının olmamasıdır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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