Fatih Altaylı’dan CHP’nin Boykot Listesindeki Doğuş Grubu’na Tavsiye

Kendi internet sitesinde yayımladığı yazıdaDoğuş Grubu'na dair yeni ifadeler kullanan Altaylı, 'Bir şey söyledik, üzerimize yapıştı. Zannedersin Doğuş Grubu’nun avukatıyım. Oysa söylemeye çalıştığım şey çok basitti.

'Varlığını ve zenginliğini iktidar desteği ile sağlamış, iktidar gücü ile kurduğu etik ve ahlak dışı ilişkilerle zenginleşmiş iş insanları ile korkudan iktidara boyun eğen ama iktidardan nemalanmak gibi bir gayret içinde olmayan iş insanlarını aynı kefeye koymayın”

'Suça orantılı bir ceza olmalı. Herkesi karşınıza alamazsınız' demeye çalışıyordum' ifadelerini kullandı.

Altaylı yazısında şu sözlere yer verdi:

'Doğuş Grubu’na da tavsiyem medyadan bir an önce çıkmasıdır.

Bu kadar onursuz bir medyaya sahip olmanın kimseye faydası yoktur.

Zararı ise ortadadır.

Doğuş’la aynı duruşa sahip pek çok büyük grubun Doğuş kadar hedef olmamasının belki de tek nedeni, iktidarın emrine verdikleri bir medyalarının olmamasıdır.'