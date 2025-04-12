DEV GENZ Nedir? DEV-GENZ Pankartı Neden Gündemde?

Bekir Aslan, yani sosyal medyada bilinen ismiyle Basel, Gülhane Parkı’ndaki bir eylem sırasında gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Gerekçe ise oldukça tartışmalı, DEV-GENZ pankartını taşıması ve Grup Yorum şarkısını paylaşması.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın açıklamasına göre, bu iki unsur bir “terör örgütü propagandası” olarak değerlendirilerek tutuklama kararı çıkarıldı. Erkan Baş, bu durumu “ya cehalet, ya da korkunç bir kötü niyet” sözleriyle eleştirirken, gençlik hareketlerini bastırmak için yaratılmış yapay bir senaryo olduğunu savundu. Olayın ardından sosyal medyada da “Basel’e özgürlük” etiketiyle büyük bir destek kampanyası başladı.