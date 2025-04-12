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DEV GENZ Nedir? DEV-GENZ Pankartı Neden Gündemde?

DEV GENZ Nedir? DEV-GENZ Pankartı Neden Gündemde?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.04.2025 - 12:53

Ekrem İmamoğlu eylemlerinde polisin sert müdahalesi ve gençlerin tutuklanması gibi pek çok sahneye şahit olduk. Eylemlerde esprili ve göndermeli pankartlar da gündemin ilk sıralarında yer aldı. Üniversiteli gençlerin Z kuşağına atıfta bulunarak hazırladığı DEV-GENZ pankartı da bunlardan biri oldu. Tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için gerçekleşen eylemde gençler tarafından tutulan DEV-GENZ pankartı sosyal medyada en çok paylaşılan pankartlardan biri olmuştu. Peki, DEV-GENZ nedir ve neden bu kadar konuşuluyor?

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DEV-GENZ Neden Gündem Oldu?

DEV-GENZ Neden Gündem Oldu?

Bekir Aslan, yani sosyal medyada bilinen ismiyle Basel, Gülhane Parkı’ndaki bir eylem sırasında gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Gerekçe ise oldukça tartışmalı, DEV-GENZ pankartını taşıması ve Grup Yorum şarkısını paylaşması. 

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın açıklamasına göre, bu iki unsur bir “terör örgütü propagandası” olarak değerlendirilerek tutuklama kararı çıkarıldı. Erkan Baş, bu durumu “ya cehalet, ya da korkunç bir kötü niyet” sözleriyle eleştirirken, gençlik hareketlerini bastırmak için yaratılmış yapay bir senaryo olduğunu savundu. Olayın ardından sosyal medyada da “Basel’e özgürlük” etiketiyle büyük bir destek kampanyası başladı.

DEV-GENZ Pankartı Neden Tutuklama Gerekçesi Oldu?

DEV-GENZ Pankartı Neden Tutuklama Gerekçesi Oldu?

Kadıköy’deki öğrenci buluşmasında açılan DEV-GENZ pankartını Twitter’da paylaşmasının ardından gözaltına alınan Aslan, Çağlayan Adliyesi’nde savcılık sorgusunun ardından tutuklandı. Suçlama ise bir sosyal medya paylaşımı ve bir Grup Yorum şarkısını retweetlemek oldu. Aslan, sorguda kendisine Dev-GenZ ile nasıl bağlantıya geçtiği ve “örgütteki” konumunun sorulduğunu belirtti. Bu ifadelerle, yalnızca sembolik bir söylem ve müzik paylaşımının “örgüt propagandası” kapsamında değerlendirilmesi kamuoyunda büyük tepki topladı.

İşte Erkan Baş'ın Konu Hakkındaki Paylaşımı 👇🏻

İşte Erkan Baş'ın Konu Hakkındaki Paylaşımı 👇🏻
twitter.com

'Bekir (gençler onu Basel ismiyle tanıyor) kardeşimizi bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir senaryoyla tutukladılar. Sosyal medyada dolaşan Dev-GenZ pankartını ve bir Grup Yorum şarkısını paylaştığını görmüşler, bundan hareketle bir “terör örgütü” çıkarımında bulunmuşlar. Bekir’i de o “terör örgütünün” propagandasını yaptığı bahanesiyle tutukladılar.

Ya cehalet, ya da korkunç bir kötü niyet! Ne “terör örgütü”, ne propagandası? Gezi’den hatırladığımız yalanlarınıza bir yenisini mi ekliyorsunuz? Bekir geçtiğimiz günlerde partimize üye olmuş, gençliğin direnişine katkı sunmaya devam eden bir kardeşimizdir.

Ne yapsanız nafile: Korkutmaya çalıştığınız gençler korkuyu Beyazıt barikatlarında bıraktı. Kimse meraklanmasın: Bekir’i de alacağız, size tek bir genci teslim etmeyeceğiz.'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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