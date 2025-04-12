DEV GENZ Nedir? DEV-GENZ Pankartı Neden Gündemde?
Ekrem İmamoğlu eylemlerinde polisin sert müdahalesi ve gençlerin tutuklanması gibi pek çok sahneye şahit olduk. Eylemlerde esprili ve göndermeli pankartlar da gündemin ilk sıralarında yer aldı. Üniversiteli gençlerin Z kuşağına atıfta bulunarak hazırladığı DEV-GENZ pankartı da bunlardan biri oldu. Tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için gerçekleşen eylemde gençler tarafından tutulan DEV-GENZ pankartı sosyal medyada en çok paylaşılan pankartlardan biri olmuştu. Peki, DEV-GENZ nedir ve neden bu kadar konuşuluyor?
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DEV-GENZ Neden Gündem Oldu?
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DEV-GENZ Pankartı Neden Tutuklama Gerekçesi Oldu?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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