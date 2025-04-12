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Taze Bahar Dallarını Koklarmış Gibi Hissettirecek Şarkılar

etiket Taze Bahar Dallarını Koklarmış Gibi Hissettirecek Şarkılar

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
12.04.2025 - 18:01

Bahar geldiğinde her şey bir anda daha güzel hissettirmeye başlar. Güneş yüzünü gösterir, hafif esen rüzgarın getirdiği çiçek kokuları havayı sarar, içimizde tarif edilemez bir yenilenme hissi uyanır. İşte tam da böyle bir ruh haline eşlik edecek şarkılar var! Sanki taze açmış bir çiçeğin kokusunu içine çekiyormuşsun gibi seni bir sabah serinliğinde yürüyormuşsun gibi hissettirecek, içini hafifletip huzur verecek en güzel bahar şarkılarını senin için sıraladım. Hazırsan kulaklığını tak, gözlerini kapat ve baharın tazeliğini bu şarkılarla içine çek!

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1. Sezen Aksu – Gülümse

2. Mor ve Ötesi – Cambaz

3. Sertab Erener – Kumsalda

4. MFÖ – Güllerin İçinden

5. Nil Karaibrahimgil – Pırlanta

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6. Teoman – Rüzgar Gülü

7. Yalın – Küçücüğüm

8. Vega – Serzenişte

9. Ajda Pekkan – Kimler Geldi Kimler Geçti

10. Sıla – Vur Kadehi Ustam

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Ecivicivokke
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