Sen Ne Tür Bir Zekaya Sahipsin

Senin zekanın gücü kelimelerde saklı! Yazma, okuma, konuşma gibi dilsel becerilerde oldukça başarılısın. Fikirlerini açık ve etkili bir şekilde ifade edebiliyorsun. Kitaplar, makaleler ve tartışmalar senin için vazgeçilmez. Dil becerilerini kullanarak insanları etkileyebilir ve ikna edebilirsin. Belki bir yazar, gazeteci veya öğretmen olarak kariyer yapmayı düşünmelisin. Zekanın bu yönü sayesinde sürekli öğrenmeye ve başkalarına aktarmaya açık bir kişiliğin var.