Sen Ne Tür Bir Zekaya Sahipsin
Sen Ne Tür Bir Zekaya Sahipsin
Zeka, sadece IQ ile sınırlı bir kavram değil; farklı alanlarda kendini gösterebilir. Kimimiz dilde ustayız, kimimiz problem çözmede, kimimiz ise sosyal ilişkilerde. Peki, sen hangi tür zekaya sahipsin? Bu testle hangi zeka türüne daha yakın olduğunu keşfetmeye ne dersin?
Hadi başlayalım!
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1. Boş zamanlarında en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
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2. Zor bir problemle karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
3. Hangi etkinlik sana daha çekici geliyor?
4. Arkadaşların seni hangi özelliğinle tanımlar?
5. Okulda en sevdiğin ders hangisiydi?
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6. İnsanlarla iletişim kurarken neye dikkat edersin?
7. Bir grup projesinde hangi rolü üstlenmek istersin?
8. Stresle nasıl başa çıkarsın?
9. Bir seyahat planlarken nasıl bir yaklaşım sergilersin?
10. Başarılı olduğunda kendini en çok ne motive eder?
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Kelimelerin gücü seninle!
Hayal gücünün ötesindesin!
İnsan ilişkilerinde ustasın!
Strateji ve analiz ustası!
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