Seni Sana Anlatıyoruz!
Seni Sana Anlatıyoruz!
Bazen kendimizi tanıdığımızı düşünürüz, ancak derinlerde yatan gerçekler çoğu zaman bilinçaltımızda saklı kalır. Bu test, seni sana anlatmak ve derinlerde neler olup bittiğini keşfetmen için hazırlandı.
Hazırsan başlayalım!
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1. Bir hafta sonu planı yapıyorsun. Tercihin hangisi olur?
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2. Kendini stres altında hissettiğinde genellikle ne yaparsın?
3. Başarı senin için ne ifade eder?
4. Bir problemle karşılaştığında nasıl çözersin?
5. Bir ilişkide senin için en önemli olan nedir?
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6. Hayalindeki evi nasıl tarif edersin?
7. Bir grup içinde genellikle nasıl davranırsın?
8. En çok hangi tür filmleri izlemekten hoşlanırsın?
9. Bir iş ortamında seni en çok motive eden şey nedir?
10. Seyahat ederken en çok neyi deneyimlemek istersin?
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Sürekli arayış içindesin!
Bitmek bilmeyen bir enerjin var!
Bilgeliğin ve sakinliğin sembolüsün!
Özgür bir ruhsun!
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