Senden Patron Olur mu?

Liderlik becerilerin biraz zayıf görünüyor ve belki de bu konuda çok da istekli değilsin. Patron olmak her zaman kolay değildir ve bazen bu rol sana uygun olmayabilir. Ancak bu, iş hayatında başarılı olamayacağın anlamına gelmez. Kendine uygun bir rol bulmak, yeteneklerini daha iyi kullanmanı ve kendini daha rahat hissetmeni sağlayabilir. Liderlik becerilerini geliştirmek istiyorsan, ekip çalışmasına daha fazla odaklanabilir ve kriz yönetimi becerilerini geliştirebilirsin. Önemli olan, kendini tanımak ve en güçlü olduğun alanlarda kendini geliştirmeye odaklanmaktır. Liderlik herkes için değildir, ancak herkesin güçlü olduğu bir alan mutlaka vardır!