Senden Patron Olur mu?
Senden Patron Olur mu?
Herkesin içinde bir lider olma potansiyeli vardır, ama patron olmak bambaşka bir beceri ve yetenek gerektirir! Sen, kendi işini yönetecek veya bir ekibe liderlik edecek kadar yetenekli ve güçlü müsün? Bu testi yap ve patron olma potansiyelini keşfet!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İş yerinde sorunlarla nasıl başa çıkarsınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir ekip üyesi hatalı bir iş yaptığında nasıl tepki verirsiniz?
3. Bir projede nasıl bir liderlik tarzı sergilersiniz?
4. Stresli durumlarda nasıl bir yönetim tarzı sergilersiniz?
5. Ekip üyeleri arasında bir anlaşmazlık çıktığında nasıl davranırsınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İş yerinde yenilikçi fikirleri nasıl karşılarsınız?
7. Zor bir karar vermeniz gerektiğinde nasıl hareket edersiniz?
8. Bir çalışanınız işten ayrılmak istediğini söylerse ne yaparsınız?
9. Yeni bir çalışan işe alırken neye dikkat edersiniz?
10. Ekibinizin motivasyonunu nasıl yüksek tutarsınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğuştan patron!
Patron olabilirsin!
Patron olmak için çok çalışmalısın!
Patronluk sana göre değil!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın