Bu Test Psikolojik Yaşını Ortaya Çıkarıyor!
Bu Test Psikolojik Yaşını Ortaya Çıkarıyor!
Her bireyin biyolojik yaşı kadar, iç dünyasında hissettiği psikolojik bir yaşı da vardır. Kimi insanlar, genç yaşlarına rağmen kendilerini daha olgun hissederken, kimileri de ileri yaşlara rağmen içlerinde bir çocuğun enerjisini taşır. Peki, senin psikolojik yaşın kaç?
Hazır mısın? Haydi başlayalım!
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1. Bir problemle karşılaştığında ilk tepkin nedir?
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2. Sabah uyandığında kendini nasıl hissedersin?
3. Zamanını nasıl planlarsın?
4. Hangi aktiviteyi tercih edersin?
5. Stresli bir durumdaysan ne yaparsın?
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6. Kendini en çok hangi ortamda rahat hissedersin?
7. Hayatında aldığın en önemli kararlardan biri neydi?
8. Hafta sonu planın genellikle nasıldır?
9. Bir arkadaşının doğum günü partisindesin, ne yaparsın?
10. Teknolojiyle aran nasıl?
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20'lerinde
30'larında
40'larında
50'lerinde
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