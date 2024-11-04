Burcuna Göre Şeytan mısın Melek misin?

Dışın da için de şeytan! Güçlü bir lider olmanın getirdiği karizma ve cömertlik, bazen gurur ve kibirle birleşiyor. Dışarıdan bakıldığında herkes seni sevgi dolu ve sıcak biri olarak görse de, içindeki hırs ve kıskançlık, senin kötü bir yüzünü ortaya çıkarabilir. Kendini sıkı bir mücadele içinde bulabilirsin; bu nedenle, dengeyi sağlamak önemli.