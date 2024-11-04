Burcuna Göre Şeytan mısın Melek misin?
Burcuna Göre Şeytan mısın Melek misin?
Herkesin içinde bir melek ve bir şeytan var; peki, sen hangisisin? Burcuna göre içindeki melek ve şeytanı keşfetmek için bu testte bir adım at!
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Burcunu seç!
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İçin de dışın da şeytan!
İçin melek, dışın şeytan!
İçin şeytan, dışın melek!
İçin de dışın da melek!
Dışın da için de şeytan!
Dışın melek, için şeytan!
Dışın melek, için de melek!
İçin de dışın da şeytan!
Dışın melek, için de şeytan!
İçin de dışın da melek!
Dışın melek, için şeytan!
İçin de dışın da melek!
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