Hırsın Hangi Efsane Film Karakterini Andırıyor?
Hırsın Hangi Efsane Film Karakterini Andırıyor?
Hırs, hayallerimizin peşinden koşarken bizi motive eden güçlü bir duygu. Ancak her hırs, kendine has bir yansıma taşır. Kimimiz sessizce zirveye tırmanırken kimimiz fırtınalar estiririz. Peki, senin hırsın hangi unutulmaz film karakterine benziyor? Sorularımıza cevap ver ve içindeki film kahramanını keşfet!
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1. Büyük bir hedef belirlediğinde nasıl ilerlersin?
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2. Bir engelle karşılaştığında ilk tepkin nedir?
3. Rakiplerinle ilgili ne düşünürsün?
4. Hedefin için hangi yolu seçersin?
5. Çalışma tarzını nasıl tanımlarsın?
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6. Hırsının arkasında yatan motivasyon nedir?
7. Etrafındaki insanlar seni nasıl tanımlar?
8. Bir projede lider olsan, nasıl bir yaklaşım sergilersin?
9. En çok korktuğun şey nedir?
10. Hayatta seni en çok motive eden şey nedir?
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Tony Stark
Katniss Everdeen
Frank Underwood
Miranda Priestly
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