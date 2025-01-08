Annem Ankara Bugün (8 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu? Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman?
Annem Ankara Bugün (8 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu? Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kanal D ekranlarının 1990'lı yıllar Ankara'sında geçen Annem Ankara adlı dizisi, kısa zamanda seyircinin beğenisini toplamayı başardı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken iddialı yapım son olarak 25 Aralık'ta 6. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizi severler, bu akşam Annem Ankara'nın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Annem Ankara yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? Annem Ankara bu akşam neden yok?
İşte, 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı
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Annem Ankara Bu Akşam (8 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu?
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Annem Ankara Neden Yok?
8 Ocak Çarşamba Günü ATV Yayın Akışı
Annem Ankara Yeni Bölüm (7. Bölüm) Ne Zaman?
Annem Ankara 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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