Annem Ankara Bugün (8 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu? Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman?

Annem Ankara dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm için seyircinin bir hafta daha beklemesi gerekirken, 7. bölümde neler olacağına dair merak da arttı!

Peki, Annem Ankara 6. Bölümde Neler Oldu?

Üç erkek çocuğu ile Ankara'da hayat mücadelesi veren Zuhal, geçtiğimiz hafta Hasan'ın eve yerleşmesi ile oğulları arasında kalmıştı. Burak babasını evde istemezken, Başar ve Bağış'ın babaları ile birlikte yaşaması Zuhal'in hayatını daha da zorlaştırdı. Tam işler yolun girmeye başlarken, ekmek bayisinde çıkan yangın ise herkesi perişan etti. Bir de Hasan'ın kendini alevler arasına atması, Burak ve Zuhal'e bir şok daha yaşattı.