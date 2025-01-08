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Annem Ankara Bugün (8 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu? Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman?

Annem Ankara Bugün (8 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu? Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kanal D yayın akışı annemankara-ankara
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.01.2025 - 18:48

Kanal D ekranlarının 1990'lı yıllar Ankara'sında geçen Annem Ankara adlı dizisi, kısa zamanda seyircinin beğenisini toplamayı başardı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken iddialı yapım son olarak 25 Aralık'ta 6. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizi severler, bu akşam Annem Ankara'nın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Annem Ankara yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? Annem Ankara bu akşam neden yok? 

İşte, 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı

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Annem Ankara Bu Akşam (8 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu?

Annem Ankara Bu Akşam (8 Ocak Çarşamba) Var mı, Yok mu?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Annem Ankara dizisi, 8 Ocak Çarşamba akşamı tekrar bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Bu akşam Kanal D ekranlarında dizinin yeni bölümü yayınlamayacak. 

Peki, Annem Ankara neden yok? Gelin, öğrenelim.

Annem Ankara Neden Yok?

Annem Ankara Neden Yok?

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün rol aldığı başarılı yapım Annem Ankara, son olarak 25 Aralık'ta seyirci karşısına çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta 1 Ocak gününe denk geldiği için yayınlanmayan ve yılbaşı tatiline giren dizi bu hafta da seyirciyle buluşmayacak. 

Dizinin yayın saati olan 20.00'de tekrar bölümü yayınlanırken, ardından Eski Yöntem adlı film televizyonda ilk kez Kanal D ekranlarında olacak.

8 Ocak Çarşamba Günü ATV Yayın Akışı

8 Ocak Çarşamba Günü ATV Yayın Akışı

Annem Ankara Yeni Bölüm (7. Bölüm) Ne Zaman?

Annem Ankara Yeni Bölüm (7. Bölüm) Ne Zaman?

Dizinin merakla beklenen yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. BKM imzalı Annem Ankara dizisi, 15 Ocak Çarşamba günü yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

Annem Ankara 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Annem Ankara 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Annem Ankara dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm için seyircinin bir hafta daha beklemesi gerekirken, 7. bölümde neler olacağına dair merak da arttı! 

Peki, Annem Ankara 6. Bölümde Neler Oldu?

Üç erkek çocuğu ile Ankara'da hayat mücadelesi veren Zuhal, geçtiğimiz hafta Hasan'ın eve yerleşmesi ile oğulları arasında kalmıştı. Burak babasını evde istemezken, Başar ve Bağış'ın babaları ile birlikte yaşaması Zuhal'in hayatını daha da zorlaştırdı. Tam işler yolun girmeye başlarken, ekmek bayisinde çıkan yangın ise herkesi perişan etti. Bir de Hasan'ın kendini alevler arasına atması, Burak ve Zuhal'e bir şok daha yaşattı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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