Flank Espor Ödülleri: Esporun Enleri 13 Ocak’ta ESA Arena’da Taçlanıyor!

29 Kasım’da başlayan oylama sürecinde, Flank Espor Ödülleri jüri üyelerinin yanı sıra favori adaylarını desteklemek isteyen Flank takipçileri de buraya tıklayarak oylarını kullanabilecek. Böylelikle esporun enlerini seçerken karar bütün topluluk tarafından verilecek.

Halk oylaması sonunda en çok oy alan aday 2 puan, en çok oy alan 2. aday ise 1 puan alacak. Her biri 1 puan değerinde olan jüri oylarının da verilmesi ile birlikte en çok puana sahip aday, ilgili kategoride yılın en iyisi ödülünü kazanacak.