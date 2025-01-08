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Flank Espor Ödülleri: Esporun Enleri 13 Ocak’ta ESA Arena’da Taçlanıyor!

Flank Espor Ödülleri: Esporun Enleri 13 Ocak’ta ESA Arena’da Taçlanıyor!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
08.01.2025 - 18:45

Flank Esports'un düzenlediği ve esporun en iyilerinin seçilerek ödüllendirileceği Flank Espor Ödülleri, 13 Ocak Pazartesi günü ESA Espor Arena’da gerçekleşecek. Espor sektörünün en iyilerinin ve öne çıkan başarılarının taçlandırılacağı bu özel etkinlik, takımlar ve oyuncular için olduğu gibi espor tutkunları için de unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak.

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Bu yılın en iyilerini, Flank takipçileri ve jüri üyeleri birlikte belirleyecek.

Bu yılın en iyilerini, Flank takipçileri ve jüri üyeleri birlikte belirleyecek.

29 Kasım’da başlayan oylama sürecinde, Flank Espor Ödülleri jüri üyelerinin yanı sıra favori adaylarını desteklemek isteyen Flank takipçileri de buraya tıklayarak oylarını kullanabilecek. Böylelikle esporun enlerini seçerken karar bütün topluluk tarafından verilecek.

Halk oylaması sonunda en çok oy alan aday 2 puan, en çok oy alan 2. aday ise 1 puan alacak. Her biri 1 puan değerinde olan jüri oylarının da verilmesi ile birlikte en çok puana sahip aday, ilgili kategoride yılın en iyisi ödülünü kazanacak.

20 farklı kategoride bu yılın en iyisi olarak seçilen adaylar, 13 Ocak 2025 tarihinde ESA Arena’da gerçekleşecek olan etkinlikte herkese duyurulacak ve yılın en iyisi olarak taçlandırılacak.

20 farklı kategoride bu yılın en iyisi olarak seçilen adaylar, 13 Ocak 2025 tarihinde ESA Arena’da gerçekleşecek olan etkinlikte herkese duyurulacak ve yılın en iyisi olarak taçlandırılacak.

  • Yılın Enleri: Oyuncular, takımlar, unutulmaz başarılar ve içerik üreticilerinden oluşan 20 farklı kategoride kazananlar belirlenecek.

  • Jüri ve Oylama: Ülkemiz espor ekosisteminin tanınan yüzleri ve espor topluluğunun birlikte kullandığı oylar sonucunda kazanan adaylar belli olacak.

  • Etkinlik Partnerleri: Flank Espor Ödülleri için düzenlenen bu özel etkinlik, espor dünyasının da yakından tanıdığı birbirinden önemli markaların desteğiyle gerçekleşecek.

Birbirinden değerli markaların sponsor olacağı etkinliğin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz👇

Birbirinden değerli markaların sponsor olacağı etkinliğin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz👇

Tarih: 13 Ocak 2025

Yer: ESA Espor Arena

Oylama Bağlantısı: https://forms.gle/BHyrV8DAQY8xWcKb8

Flank Espor Ödülleri Hakkında

Flank Espor Ödülleri Hakkında

Flank Espor Ödülleri, espor alanında yılın enlerini ödüllendirmek, sektörden başarıları öne çıkarmak ve espor topluluğunu bir araya getirmek için düzenlenen bir organizasyondur.

Hem profesyonel espor oyuncularını, takımları ve organizasyonları hem de bu dünyaya tutkuyla bağlı olanları buluşturan bu ödül töreni, geride bıraktığımız yıla bir genel bakış niteliğinde olmakla birlikte kazananların jüri üyeleri ve topluluğun oylarıyla seçilmesiyle de ülkemiz espor topluluğunu bir araya getirmektedir.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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