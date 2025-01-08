Flank Espor Ödülleri: Esporun Enleri 13 Ocak’ta ESA Arena’da Taçlanıyor!
Flank Espor Ödülleri: Esporun Enleri 13 Ocak’ta ESA Arena’da Taçlanıyor!
Flank Esports'un düzenlediği ve esporun en iyilerinin seçilerek ödüllendirileceği Flank Espor Ödülleri, 13 Ocak Pazartesi günü ESA Espor Arena’da gerçekleşecek. Espor sektörünün en iyilerinin ve öne çıkan başarılarının taçlandırılacağı bu özel etkinlik, takımlar ve oyuncular için olduğu gibi espor tutkunları için de unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak.
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Bu yılın en iyilerini, Flank takipçileri ve jüri üyeleri birlikte belirleyecek.
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20 farklı kategoride bu yılın en iyisi olarak seçilen adaylar, 13 Ocak 2025 tarihinde ESA Arena’da gerçekleşecek olan etkinlikte herkese duyurulacak ve yılın en iyisi olarak taçlandırılacak.
Birbirinden değerli markaların sponsor olacağı etkinliğin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz👇
Flank Espor Ödülleri Hakkında
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