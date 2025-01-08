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Fenerbahçe Türkiye Kupası'na Katılacak mı? Başkan Ali Koç Açıkladı

Fenerbahçe Türkiye Kupası'na Katılacak mı? Başkan Ali Koç Açıkladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.01.2025 - 18:35

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu

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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, geçtiğimiz sezon Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkacaklarını paylaşırken gelecek iki sezon da Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyeceklerini belirtmişti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, geçtiğimiz sezon Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkacaklarını paylaşırken gelecek iki sezon da Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyeceklerini belirtmişti.

Sarı-lacivertli kulüp, kararında değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli kulüp, kararında değişikliğe gitti.

Başkan Ali Koç, "Atılan adımlara karşı yapıcı olmayı tercih ediyoruz. Türkiye Kupası’na katılma kararımızı veriyoruz.

Başkan Ali Koç, "Atılan adımlara karşı yapıcı olmayı tercih ediyoruz. Türkiye Kupası’na katılma kararımızı veriyoruz.

U-19’la değil, hocamızın uygun göreceği bir kadroyla sahada olacağız. İş korktuğumuz gibi terse dönerse çekilme hakkımız her zaman vardır." dedi.

U-19’la değil, hocamızın uygun göreceği bir kadroyla sahada olacağız. İş korktuğumuz gibi terse dönerse çekilme hakkımız her zaman vardır." dedi.

Mourinho ve öğrencileri, turnuvadaki ilk maçını deplasmanda Kasımpaşa ile oynanacak. Mücadele, 9 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 20.30'da başlayacak.

Mourinho ve öğrencileri, turnuvadaki ilk maçını deplasmanda Kasımpaşa ile oynanacak. Mücadele, 9 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 20.30'da başlayacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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