Fenerbahçe Türkiye Kupası'na Katılacak mı? Başkan Ali Koç Açıkladı
Fenerbahçe Türkiye Kupası'na Katılacak mı? Başkan Ali Koç Açıkladı
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, geçtiğimiz sezon Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkacaklarını paylaşırken gelecek iki sezon da Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyeceklerini belirtmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı-lacivertli kulüp, kararında değişikliğe gitti.
Başkan Ali Koç, "Atılan adımlara karşı yapıcı olmayı tercih ediyoruz. Türkiye Kupası’na katılma kararımızı veriyoruz.
U-19’la değil, hocamızın uygun göreceği bir kadroyla sahada olacağız. İş korktuğumuz gibi terse dönerse çekilme hakkımız her zaman vardır." dedi.
Mourinho ve öğrencileri, turnuvadaki ilk maçını deplasmanda Kasımpaşa ile oynanacak. Mücadele, 9 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 20.30'da başlayacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın