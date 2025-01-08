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Ali Koç Galatasaray'ın Geçen Sezonki Şampiyonluğunda Şike Yaptığını İddia Etti!

Ali Koç Galatasaray'ın Geçen Sezonki Şampiyonluğunda Şike Yaptığını İddia Etti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.01.2025 - 18:17

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Sergen Yalçın'ın açıklamaları üzerinden Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda şike yaptığını iddia etti. Koç, durumun başka ülkede olsa deprem yaratacağını ifade ederken savcılığa gidilmesi gerektiğini belirtti.

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'un başında bulunan Sergen Yalçın, büyük tartışma yaratan hakem kararlarına dair çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. 👇

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'un başında bulunan Sergen Yalçın, büyük tartışma yaratan hakem kararlarına dair çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. 👇

51 yaşındaki teknik adam, " Antalyaspor'dayken Galatasaray maçımız vardı. 2-1 yenildik. Neler olduğunu hatırlarsınız. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi. Maçı kazandık.

51 yaşındaki teknik adam, " Antalyaspor'dayken Galatasaray maçımız vardı. 2-1 yenildik. Neler olduğunu hatırlarsınız. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi. Maçı kazandık.

Hakem "Galatasaray maçını telafi ettik" dedi. Böyle şey olur mu? Kendisi söyledi, ayıp değil mi?" demişti.

Hakem "Galatasaray maçını telafi ettik" dedi. Böyle şey olur mu? Kendisi söyledi, ayıp değil mi?" demişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Yalçın'ın bu sözlerine değinerek "Bu açıklama başka bir ülkede olsa küçük çaplı deprem olur. Kim bunu araştıracak? Bu şike." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Yalçın'ın bu sözlerine değinerek "Bu açıklama başka bir ülkede olsa küçük çaplı deprem olur. Kim bunu araştıracak? Bu şike." ifadelerini kullandı.

Koç'un sözlerinin tamamı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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