Burcuna Göre Hangi Sitcom Karakterisin?
Burcuna Göre Hangi Sitcom Karakterisin?
Her burç, kendine has özellikleriyle tanınır. Kimimiz lider ruhlu, kimimiz maceraperest, kimimiz ise romantik ve duygusal! Peki, bu özelliklerin seni hangi sevilen sitcom karakterine benzetiyor? Hangi burç hangi karakteri yansıtıyor ve senin içindeki sitcom kahramanı kim? Burcunu seç, hangi ikonik karakterle ruh ikizi olduğunu öğren!
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Burcunu seç bakalım!
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Barney Stinson
Monica Geller
Jess Day
Marshall Eriksen
Leslie Knope
Sheldon Cooper
Chandler Bing
Rosa Diaz
Michael Scott
Ron Swanson
Phoebe Buffay
Ted Mosby
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