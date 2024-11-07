Burcuna Göre Hangi House of the Dragon Karakterisin?
Burcuna Göre Hangi House of the Dragon Karakterisin?
Ejderhaların krallığında, soylu ailelerin arasında hayatta kalmak her zaman kolay değildir. Ancak, burcunun kişilik özellikleri sana kimin gibi olduğunu söylüyor! Westeros'un kanlı taht savaşları, güç mücadeleleri ve ejderha ateşi ile örülü bu dünyasında, hangi House of the Dragon karakterine benziyorsun?
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Daemon Targaryen
Rhaenyra Targaryen
Mysaria
Alicent Hightower
Viserys I Targaryen
Otto Hightower
Laenor Velaryon
Rhaenys Targaryen
Laena Velaryon
Corlys Velaryon
Helaena Targaryen
Baela Targaryen
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