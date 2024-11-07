Burcuna Göre Hangi House of the Dragon Karakterisin?

Yengeç burcunun koruyucu ve duygusal doğası seni Kraliçe Alicent Hightower’a benzetiyor. Ailen ve sevdiklerin her zaman senin önceliğin, ve onların iyiliği için yapmayacağın şey yok. Sadık ve hassas bir yürek taşıyorsun, ama tehlike anında kabuğuna çekilmeyi de bilirsin. Yine de, sevdiklerini koruma içgüdün, seni güçlü ve stratejik bir figür yapıyor.