Burcuna Göre Eril Enerjin mi Fazla Dişil Enerjin mi?
Burcuna Göre Eril Enerjin mi Fazla Dişil Enerjin mi?
Hepimiz hayatımızda hem eril hem de dişil enerjileri taşırız. Ancak bazılarımız eril enerjiyi daha baskın şekilde yaşarken, bazılarımız dişil enerjiye daha yakındır. Astrolojik burçlarımız bu enerji dengesini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Senin baskın enerjin hangisi?
Haydi öğrenelim!
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Hangi burçsun?
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Yoğun eril enerji
Güçlü dişil enerji
Dengeli enerji
Yoğun dişil enerji
Güçlü eril enerji
Dengeli enerji
Güçlü dişil enerji
Güçlü eril enerji
Yoğun eril enerji
Güçlü eril enerji
Dengeli enerji
Yoğun dişil enerji
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