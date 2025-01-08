Ferdi Tayfur'la Kızının Arasına Girdiği İddia Edilen Tuğçe Tayfur'un Eşi Muhammet Aydın'dan Büyük Geri Vites!
Ferdi Tayfur'la Kızının Arasına Girdiği İddia Edilen Tuğçe Tayfur'un Eşi Muhammet Aydın'dan Büyük Geri Vites!
2 ocak günü hayatını yitirmesiyle Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananlar gündemde bomba etkisi yarattı. Adına düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşanmasının ardından cenazede aile fertlerinin ettiği kavga manşetlere düşmüştü. Ardından Ferdi Tayfur'un vefatından önce kızı Tuğçe Tayfur'u evlatlıktan reddettiği avukatı tarafından iddia edilmişti. Tuğçe Tayfur'un eşinin Ferdi Tayfur'a hakaret ettiği mesajları yine avukat tarafından doğrulanırken röportaj veren Muhammet Aydın'ın sözleri dikkat çekti.
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Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile sorunları, vasiyeti, ve mal varlığı gibi konular bir an olsun gündemden düşmüyor. Eski eşi Necla Nazlı, kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın'la arasında yaşananlar dikkat çekmeye devam ediyor.
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Mal varlığıyla gündeme gelen Ferdi Tayfur'un uzun yıllardır avukatlığını yapan Hakan Tamgüç, Tuğçe Tayfur ve eşinin Ferdi Tayfur'a hakaret ettiği mesajları ortaya çıkarmıştı.
Avukat yaptığı açıklamalarda Tayfur'un kızını evlatlıktan reddettiğin söylerken Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, Ferdi Tayfur hayranlarından ölüm tehditleri aldığını açıklamış ve 'Siz kimsiniz!' diyerek ateş püskürmüştü.
Geçtiğimiz saatlerde kameralara yakalanan Aydın'dan geri vites gecikmedi! Ferdi Tayfur’un avukatının “Baba-kızın arasına damat girdi" denilen ve 2 ay önce bir gece yarısı Ferdi Tayfur'a küfürler ettiği iddia edilen Muhammet Aydın "Rabbim mekanını cennet eylesin, ne diyeyim güzel adammış! Güzel bir gecede öldü" sözleri dikkat çekti.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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