İnsanlar Neden Senden Çekiniyor?

Sakinliğin seni bir çelik duvar kadar güçlü kılıyor. İnsanlar, dinginliğinin arkasında yatan o büyük enerjiyi fark ettiklerinde çekinmekten kendilerini alamıyorlar. Tepkilerinin yavaş ama düşünceli oluşu, birçok kişi için oldukça etkileyici ama bir o kadar da tedirgin edici bir izlenim bırakıyor. Senin yanında bulunanlar huzur bulsalar da sınırlarını zorlamak gibi bir niyete girişmekten korkarlar. Çünkü bir sınırın varsa, onu geçtiklerinde nasıl bir tepkiyle karşılaşacaklarını kestiremezler. Bu, doğal olarak senden çekinmelerine neden olur. Sana karşı duyulan bu çekinme aslında tam da hayranlıkla karışık bir korku. Hayatındaki insanları dikkatlice seçiyorsun ve bu, seni özel kılıyor. Etrafında olanlar, her daim düşüncelerinin ve kişiliğinin ağırlığını hissediyorlar.