Bu Test Sana Hayatındaki Odağı Gösterecek!
Bu Test Sana Hayatındaki Odağı Gösterecek!
Hayatımıza yön veren önceliklerimiz, aslında kim olduğumuz ve neleri gerçekten önemsediklerimizin bir yansımasıdır. Bazımız kariyere, bazımız aileye, bazımız dostluklara ya da kendini bulmaya öncelik veririz. Peki, senin hayatındaki en büyük öncelik ne?
Hazırsan başlayalım!
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1. Yoğun bir gün sonunda eve geldiğinde ne yaparsın?
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2. En büyük hayalin nedir?
3. Bir arkadaşın sorunlarını anlatmak için sana geldiyse...
4. İş veya okul hayatında en önem verdiğin şey nedir?
5. Bir planın iptal olduğunda ne hissedersin?
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6. Hayatını tanımlayan kelime ne olurdu?
7. Haftasonunu nasıl geçirirsin?
8. Seni ne motive eder?
9. En büyük zorluğun nedir?
10. Bir yolculuk planladığında ilk düşüncen ne olur?
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Kendin ve içsel huzurun!
Aile ve sevdiklerin
Kariyer ve başarı!
Eğlence ve hayatın tadını çıkarmak!
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