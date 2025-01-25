Verdiğin Kararlara Göre Sosyal IQ’un Kaç?
Verdiğin Kararlara Göre Sosyal IQ’un Kaç?
İnsanlarla ilişkilerinde fark yaratan bir sosyal zekaya mı sahipsin? Yoksa bazı durumlarda nasıl davranman gerektiğini kestirmekte zorlanıyor musun? Sosyal IQ, insanlar arası ilişkileri yönetme, empati, iletişim ve ortamları etkili bir şekilde algılama becerisini ifade eder. Bu testle verdiğin kararlar ve davranış tercihlerine göre Sosyal IQ seviyeni öğrenebilir ve güçlü yönlerinle tanışabilirsin!
Kendinle yüzleşmeye cesaretin var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yeni bir grup insanla tanıştığında nasıl davranırsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir arkadaşın moral bozukluğunu paylaştığında ne yaparsın?
3. Kalabalık bir ortamda liderlik yapman gerekirse nasıl bir yöntem izlersin?
4. Yakın bir arkadaşın beklenmedik bir şekilde sana yanlış yaparsa nasıl bir tepki verirsin?
5. Çalışma grubunda bir kişi ekibi zor durumda bırakırsa ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tartışmalı bir konu üzerine sohbet ederken nasıl bir tavır takınırsın?
7. Sosyal medyada bir tartışmaya dahil olduğunda nasıl davranırsın?
8. Topluluk içinde bir hata yaptığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?
9. Bir yabancı seninle samimi bir sohbet başlattığında nasıl yanıt verirsin?
10. İnsanlar arasında daha çok hangi özelliğinle bilindiğini düşünüyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal IQ’un: 90-110
Sosyal IQ’un: 111-130
Sosyal IQ’un: 131-150
Sosyal IQ’un: 150+
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın