Verdiğin Kararlara Göre Sosyal IQ’un Kaç?

İnsanların duygularını kolayca algılayan ve çevreni etkileyen bir yapın var. Herkes seninle kolayca iletişim kurabilir, çünkü açık fikirli ve güven verici bir doğaya sahipsin. Sosyal ortamlarda ustaca yönlendirme yapabiliyor, kriz anlarında sakin kalabiliyorsun. Çoğu insan seni yanlarında olduklarında rahat hissettikleri biri olarak tanımlar. Empati kabiliyetin seni bir adım öne çıkarıyor, ancak bazen kendi ihtiyaçlarını göz ardı etme eğiliminde olabilirsin. Daha dengeli bir yaşam tarzı için başkalarına olduğu kadar kendine de şefkat göstermelisin. Sosyal ortamların her daim dikkat çeken ismi olmana gerek yok. Senden beklenen dingin ve empati dolu varlığın, çevrende pozitif bir etki bırakıyor. Harika bir sosyal lider olma potansiyelin var!