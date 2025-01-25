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Verdiğin Kararlara Göre Sosyal IQ’un Kaç?

Verdiğin Kararlara Göre Sosyal IQ’un Kaç?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 15:01

İnsanlarla ilişkilerinde fark yaratan bir sosyal zekaya mı sahipsin? Yoksa bazı durumlarda nasıl davranman gerektiğini kestirmekte zorlanıyor musun? Sosyal IQ, insanlar arası ilişkileri yönetme, empati, iletişim ve ortamları etkili bir şekilde algılama becerisini ifade eder. Bu testle verdiğin kararlar ve davranış tercihlerine göre Sosyal IQ seviyeni öğrenebilir ve güçlü yönlerinle tanışabilirsin!

Kendinle yüzleşmeye cesaretin var mı?

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1. Yeni bir grup insanla tanıştığında nasıl davranırsın?

2. Bir arkadaşın moral bozukluğunu paylaştığında ne yaparsın?

3. Kalabalık bir ortamda liderlik yapman gerekirse nasıl bir yöntem izlersin?

4. Yakın bir arkadaşın beklenmedik bir şekilde sana yanlış yaparsa nasıl bir tepki verirsin?

5. Çalışma grubunda bir kişi ekibi zor durumda bırakırsa ne yaparsın?

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6. Tartışmalı bir konu üzerine sohbet ederken nasıl bir tavır takınırsın?

7. Sosyal medyada bir tartışmaya dahil olduğunda nasıl davranırsın?

8. Topluluk içinde bir hata yaptığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?

9. Bir yabancı seninle samimi bir sohbet başlattığında nasıl yanıt verirsin?

10. İnsanlar arasında daha çok hangi özelliğinle bilindiğini düşünüyorsun?

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Sosyal IQ’un: 90-110

İnsanların duygularını kolayca algılayan ve çevreni etkileyen bir yapın var. Herkes seninle kolayca iletişim kurabilir, çünkü açık fikirli ve güven verici bir doğaya sahipsin. Sosyal ortamlarda ustaca yönlendirme yapabiliyor, kriz anlarında sakin kalabiliyorsun. Çoğu insan seni yanlarında olduklarında rahat hissettikleri biri olarak tanımlar. Empati kabiliyetin seni bir adım öne çıkarıyor, ancak bazen kendi ihtiyaçlarını göz ardı etme eğiliminde olabilirsin. Daha dengeli bir yaşam tarzı için başkalarına olduğu kadar kendine de şefkat göstermelisin. Sosyal ortamların her daim dikkat çeken ismi olmana gerek yok. Senden beklenen dingin ve empati dolu varlığın, çevrende pozitif bir etki bırakıyor. Harika bir sosyal lider olma potansiyelin var!

Sosyal IQ’un: 111-130

Hızlı düşünebilen ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirebilen birisin. İnsanların ihtiyaçlarını anlama becerin ve duruma uygun hareket etme kabiliyetin oldukça gelişmiş. Genellikle sosyal ortamlarda destekçi bir rol üstleniyor, herkesin kolayca bağ kurabildiği bir yapıda görünüyorsun. Doğal yapın gereği daha çok gözlemci olabilirsin. Ancak bu gözlem gücü, seni tam anlamıyla bir strateji ustasına çeviriyor. Özellikle çatışmaların çözülmesinde fark yaratan taraf olmaya yatkınsın. Fakat daha cesur ve enerjik bir duruş sergilemek istediğin anlarda kendini biraz zorlaman gerekebilir. Sosyal zekan sayesinde karmaşık durumları fırsata çevirmeyi başarabilirsin. Yapıcı bir rol üstlenmen, uzun vadede seni hem sevilir hem saygı duyulan bir birey yapacak!

Sosyal IQ’un: 131-150

Doğal bir lider karizmasına sahipsin! İnsanlar seni çoğunlukla güçlü iletişim becerilerin ve etkileyici duruşunla tanır. Enerjin, sosyal ortamları kolayca yönetmene ve diğer insanların da modunu yükseltmene yardımcı olur. Etrafındakilere ilham verme ve onlara yol gösterme yeteneğin sayesinde sosyal bağlar kurmak senin için adeta bir oyun. Ancak bazen hedeflerine odaklanırken başkalarının ihtiyaçlarını gözden kaçırabilirsin. Duygusal dengeyi koruduğunda hem daha etkili hem daha sevilen bir lider olman mümkün. Bu sosyal zekan, özellikle yoğun ekip çalışmalarında ya da topluluk yönetiminde parlayan bir yıldız olmana olanak tanıyor. Sen yalnızca bir birey değil, aynı zamanda bir ilhamsın!

Sosyal IQ’un: 150+

Sen tam anlamıyla bir sosyal virtüözsün! İnsanlarla iletişimin son derece gelişmiş ve farklı durumlara uyum sağlama yeteneğin neredeyse mükemmel. Doğal bir diplomatsın ve birçok sosyal durumda krizlerin üstesinden gelme konusunda ustasın. Kapsayıcılık, tolerans ve liderlik becerilerinle sosyal ortamlarda göze çarpıyorsun. Ancak, sosyal sorumluluklarının çok olması bazen seni yorabilir. Bu durumda kendine daha fazla zaman ayırman gerektiğini unutmamalısın. Sosyal zekan, yalnızca bire bir ilişkilerde değil, topluluk ve organizasyon düzeyinde de fark yaratabilir. Etkili, dikkat çekici ve çevresi tarafından sevilen bir bireysin. Bu potansiyeli profesyonel yaşantında da etkili bir şekilde kullanabilirsin!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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