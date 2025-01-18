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Genel Kültür Testleri
Din Kültürü Testi Çözmeye Hazır mısın?

Din Kültürü Testi Çözmeye Hazır mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 15:01

Din ve ahlak bilgisi, yalnızca kişisel inançlarımız ve değerlerimiz değil, aynı zamanda kültürel zenginliğimizi de yansıtır. Bu genel kültür testinde, İslam dini başta olmak üzere temel dini bilgiler, ahlaki değerler ve dini tarihimizle ilgili sorular yer alıyor. 

Hazırsan başla!

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1. Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu şehir hangisidir?

2. Namaz ibadeti günde kaç vakit kılınır?

3. İlk vahiy Hz. Muhammed'e (s.a.v) hangi dağda gelmiştir?

4. Müslümanların kıblesi neresidir?

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberlik süresi kaç yıl sürmüştür?

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6. “Bismillah” ne anlama gelir?

7. Kur’an-ı Kerim kaç sûreden oluşur?

8. Sünnet nedir?

9. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı geceye ne ad verilir?

10. İslam’da ahlaki erdemlerden biri olan “sıdk” neyi ifade eder?

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11. Kâbe’yi ilk inşa eden peygamber kimdir?

12. Tevrat hangi peygambere indirilmiştir?

13. Kutsal kitaplara inanmak hangi inanç esasına girer?

14. Hz. Muhammed (s.a.v), İslamiyet öncesi hangi unvanla tanınırdı?

15. İslam’da “şirk” nedir?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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