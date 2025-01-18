Din Kültürü Testi Çözmeye Hazır mısın?

Din ve ahlak bilgisi, yalnızca kişisel inançlarımız ve değerlerimiz değil, aynı zamanda kültürel zenginliğimizi de yansıtır. Bu genel kültür testinde, İslam dini başta olmak üzere temel dini bilgiler, ahlaki değerler ve dini tarihimizle ilgili sorular yer alıyor.

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