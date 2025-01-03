Edebiyat Bilgine Güveniyor musun? Test Et!
Edebiyat Bilgine Güveniyor musun? Test Et!
Edebiyat dünyasının engin derinliklerine dalmaya hazır mısın? Bu test, lise seviyesindeki edebiyat bilgilerinden şiirlerden yazarlarına, akımlardan önemli eserlerine kadar farklı konularda bilgini sınayacak. Sorular kolaydan zora doğru ilerliyor, bakalım bu zorlu maratonu bitirip tam puan alabilecek misin?
Kalemini hazırla, haydi başlayalım!
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1. Türk edebiyatındaki ilk roman nedir?
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2. "Servet-i Fünun" topluluğunun önde gelen şairi kimdir?
3. Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'e ait değildir?
4. Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk tiyatro eseri hangi yapıttır?
5. "Mor Salkımlı Ev" adlı eser bir yazarın hangi yönünü anlatır?
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6. Aşağıdaki yazar-eşleşmelerinden hangisi doğrudur?
7. Hangisi Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinden biridir?
8. "Modern Türk hikâyeciliğinin kurucusu" kimdir?
9. "Dede Korkut Hikayeleri" hangi döneme aittir?
10. Hangisi Garip Akımı şairlerinden biridir?
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