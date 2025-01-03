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Edebiyat Bilgine Güveniyor musun? Test Et!

Edebiyat Bilgine Güveniyor musun? Test Et!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 13:01

Edebiyat dünyasının engin derinliklerine dalmaya hazır mısın? Bu test, lise seviyesindeki edebiyat bilgilerinden şiirlerden yazarlarına, akımlardan önemli eserlerine kadar farklı konularda bilgini sınayacak. Sorular kolaydan zora doğru ilerliyor, bakalım bu zorlu maratonu bitirip tam puan alabilecek misin? 

Kalemini hazırla, haydi başlayalım!

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1. Türk edebiyatındaki ilk roman nedir?

2. "Servet-i Fünun" topluluğunun önde gelen şairi kimdir?

2. "Servet-i Fünun" topluluğunun önde gelen şairi kimdir?

3. Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'e ait değildir?

3. Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'e ait değildir?

4. Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk tiyatro eseri hangi yapıttır?

4. Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk tiyatro eseri hangi yapıttır?

5. "Mor Salkımlı Ev" adlı eser bir yazarın hangi yönünü anlatır?

5. "Mor Salkımlı Ev" adlı eser bir yazarın hangi yönünü anlatır?
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6. Aşağıdaki yazar-eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

6. Aşağıdaki yazar-eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

7. Hangisi Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinden biridir?

7. Hangisi Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinden biridir?

8. "Modern Türk hikâyeciliğinin kurucusu" kimdir?

8. "Modern Türk hikâyeciliğinin kurucusu" kimdir?

9. "Dede Korkut Hikayeleri" hangi döneme aittir?

9. "Dede Korkut Hikayeleri" hangi döneme aittir?

10. Hangisi Garip Akımı şairlerinden biridir?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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