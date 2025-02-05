Tarih Bilgine Güveniyorsan Buyur: Bu Testte Kolay Soru Yok!
Tarih Bilgine Güveniyorsan Buyur: Bu Testte Kolay Soru Yok!
Tarih bilgine gerçekten güveniyor musun? Öyleyse bu test tam sana göre! Ama baştan söyleyelim, bu testte basit ve yüzeysel sorular yok. Osmanlı’dan Antik Çağ’a, Avrupa’dan Asya’ya kadar birçok farklı dönemi kapsayan derinlemesine tarih soruları seni bekliyor. Eğer tarih doktorası yapmış biri kadar bilgili olduğunu düşünüyorsan, şimdi bunu kanıtlama zamanı! Hadi bakalım, tarihin tozlu sayfalarında yolculuğa çık ve kendini test et!
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1. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı tahtına çıkan padişah kimdir?
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2. Fransız İhtilali hangi yıl gerçekleşmiştir?
3. Magna Carta hangi ülkede imzalanmıştır?
4. I. Dünya Savaşı'nı bitiren ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakan antlaşma hangisidir?
5. Orta Çağ Avrupası’nda kilisenin aforoz ettiği ve reform hareketlerinin öncülerinden olan Martin Luther hangi ülkenin vatandaşıdır?
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6. Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan ve Osmanlı'da eğitim alanında büyük öneme sahip olan medrese hangisidir?
7. “Büyük Petro” olarak bilinen hükümdar hangi ülkenin çarıdır?
8. İkinci Dünya Savaşı'nda Pearl Harbor Baskını’nı tarafları kimlerdir?
9. Hitler’in en yakınında yer alan propaganda bakanı kimdir?
10. Türk tarihinin en eski yazılı belgeleri olan Orhun Kitabeleri hangi Türk devleti tarafından dikilmiştir?
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11. İlk Türk-İslam devleti olarak kabul edilen devlet hangisidir?
12. Osmanlı Devleti’nde Lale Devri hangi padişah döneminde yaşanmıştır?
13. Moğollar hangi savaşta Anadolu Selçuklu Devleti’ni yenilgiye uğratmıştır?
14. II. Mahmud’un Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdığı olaya ne ad verilir?
15. Napolyon Bonapart hangi savaş sonrası büyük bir yenilgiye uğrayarak Avrupa’daki gücünü kaybetmiştir?
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16. Türkler İslamiyet’i hangi savaş sonrasında kabul etmeye başlamıştır?
17. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin en başarılı olduğu cephe hangisidir?
18. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı kimdir?
19. Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinin en önemli nedenlerinden biri nedir?
20. İlk Türk kadın hükümdar olan Tomris Hatun hangi devletin başında bulunmuştur?
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