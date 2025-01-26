Çok Az Kişi Bu Testi Başarıyla Tamamlayabiliyor!
Çok Az Kişi Bu Testi Başarıyla Tamamlayabiliyor!
Genel kültür bilginin genişliği kadar, zorluklara dayanıklılığını da test eden bir maraton seni bekliyor! Dünyadan tarihe, bilimden edebiyata kadar birçok konuda kendini deneme fırsatını kaçırma. Ancak uyarıyoruz: Bu sorular kolay lokma değil! Sadece gerçek bilgi tutkunları bu testi tam puanla bitirebilir. Hazırsan, bilgine meydan okuma zamanı! 💡
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1. Dünyanın çevresinin uzunluğu ekvatordan ölçüldüğünde yaklaşık kaç kilometredir?
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2. Plüton, hangi yılda gezegenlikten çıkarılmıştır?
3. Tarihteki ilk yazılı hukuk metni nedir?
4. Avrupa Birliği'nin resmi para birimi olan Euro, hangi yılda kullanılmaya başlanmıştır?
5. En uzun süre tahtta kalan İngiliz hükümdarı kimdir?
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6. Einstein'ın meşhur denklemi E = mc 2 hangi yıl formüle edilmiştir?
7. Hangi ülkenin hem Asya hem de Afrika kıtasında toprağı vardır?
8. "Körfez Savaşı" olarak bilinen çatışma hangi iki ülke arasında başlamıştır?
9. Güneş Sistemi'nde en büyük volkan hangisidir?
10. "Nobel Ödülleri" ilk kez hangi yıl verilmiştir?
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11. Rönesans dönemi, hangi şehirde başlamıştır?
12. Ay, Dünya’dan her yıl yaklaşık ne kadar uzaklaşır?
13. Bir insan vücudunda kaç tane kaburga kemiği bulunur?
14. Hangi gaz atmosferde en bol bulunan gazdır?
15. Dünya’nın en derin yeri neresi?
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16. Kudüs, üç büyük dinin kutsal şehirlerinden biridir. Bu dinlerden biri hangisidir?
17. "Düşünüyorum, öyleyse varım" ifadesi hangi filozofa aittir?
18. Hangi renk ışık, insan gözünün algılayabileceği en kısa dalga boyuna sahiptir?
19. Hangisi 'element' değildir?
20. "Faust" adlı ünlü eserin yazarı kimdir?
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