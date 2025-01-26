Çok Az Kişi Bu Testi Başarıyla Tamamlayabiliyor!

Genel kültür bilginin genişliği kadar, zorluklara dayanıklılığını da test eden bir maraton seni bekliyor! Dünyadan tarihe, bilimden edebiyata kadar birçok konuda kendini deneme fırsatını kaçırma. Ancak uyarıyoruz: Bu sorular kolay lokma değil! Sadece gerçek bilgi tutkunları bu testi tam puanla bitirebilir. Hazırsan, bilgine meydan okuma zamanı! 💡