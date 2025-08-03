Türk Yemekleri mi Daha Güzel Rakipleri mi?
Mutfağımızın lezzetleri dillere destan ama kabul edelim, dünya mutfağında da iştah kabartan rakipler var! Bu testte hem damak zevkini sorguluyoruz hem de milli gururuna meydan okuyoruz. Tatlısından tuzlusuna, kebaptan kahveye uzanan bu karşılaştırmalarda karar senin: Türk mutfağı mı, dünya mutfağı mı?
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1. Türk kahvesi mi? Espresso mu?
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2. Baklava mı? Tiramisu mu?
3. Adana kebap mı? Hamburger mi?
4. Künefe mi? Cheesecake mi?
5. Lahmacun mu? Pizza mı?
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6. Manti mı? Ravioli mi?
7. Zeytinyağlı yaprak sarma mı? Sushi mi?
8. İç pilav mı? Risotto mu?
9. Türk kahvaltısı mıi? İngiliz kahvaltısı mı?
10. Tahin-pekmez mi? Nutella mı?
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