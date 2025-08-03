Türk Yemekleri mi Daha Güzel Rakipleri mi?

Mutfağımızın lezzetleri dillere destan ama kabul edelim, dünya mutfağında da iştah kabartan rakipler var! Bu testte hem damak zevkini sorguluyoruz hem de milli gururuna meydan okuyoruz. Tatlısından tuzlusuna, kebaptan kahveye uzanan bu karşılaştırmalarda karar senin: Türk mutfağı mı, dünya mutfağı mı?