Senin enerjin yoğun, duyguların güçlü, hayatla bağın derin. Senin gibi biri için tek bir tat yetmez; hem acı hem tatlı hem ekşi olsun, ama hep anlamlı kalsın. Hint mutfağının baharatlı, katmanlı ve şaşırtıcı yemeği masala, senin karmaşık ve güçlü kişiliğini birebir yansıtıyor. İç dünyan zengin, duyguların derin. Hayatta yüzeyde kalmayı sevmiyor, her konunun özüne inmeyi istiyorsun. Aşk da senin için sıradan bir şey değil; yoğun, dönüştürücü ve unutulmaz olmalı. İnsanlar seni ya çok sever ya da seni anlamakta zorlanır ama asla kayıtsız kalamaz. Masala gibi sen de güçlü ve baş döndürücüsün. Kalıplara sığmayan, kendine has bir kimliğin var. Seni tanımak bir yolculuk, seninle olmak bir meydan okuma ama aynı zamanda büyük bir ödül.