Dünya Mutfağından Bir Yemek Olsaydın Hangisi Olurdun?
Her birimizin kişiliği farklı tatlar, dokular ve aromalarla eşleşebilir. Kimi sıcak ve baharatlıdır, kimi sade ama etkileyici. Kimimiz klasik Fransız mutfağından zarif bir tabak gibiyiz, kimimiz Latin Amerika'nın sokak lezzetleri kadar canlı ve özgür. Bu testte sana çeşitli sorular yönelterek, ruh haline ve karakterine en çok uyan dünya mutfağından bir yemeği belirleyeceğiz!
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1. Bir gününü tanımlayan kelime ne olurdu?
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2. İnsanlarla iletişim kurma biçimin nasıldır?
3. Sana en yakın tat hangisi?
4. Kalabalık ortamlarda nasıl hissedersin?
5. Hayat mottolarından biri ne olurdu?
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6. Kendini nasıl ifade edersin?
7. Hangisi sana daha çok hitap eder?
8. Favori içeceğin ne olurdu?
9. Kendi iç dünyanda seni tanımlayan bir renk?
10. Sana göre bir yemeğin en önemli kısmı?
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Fransız Ratatouille
Meksika Tacos
Japon Suşi
Hint Masala
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