Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Nasıl Birisin?
Yemek sadece karın doyurmak değil, aslında iç dünyamızın bir yansıması! Hangi sosu tercih ettiğin, nasıl bir tatlıya yöneldiğin ya da günün hangi öğününde neye düşkün olduğun... Bunların hepsi seni ele veriyor. Bu testte damak zevkinin rehberliğinde seni sana anlatacağız. Verdiğin cevaplara göre karakter analizini yapacak ve sana iç dünyanı göstereceğiz. Hazırsan, yemek menünü önüne al ve testimize başla!
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1. Kahvaltıda hangisi seni cezbediyor?
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2. Dışarıda yemek yiyeceksin, hangisini tercih edersin?
3. En çok hangi tatlıyı seversin?
4. Atıştırmalık seçerken elin hangisine gider?
5. Acı sever misin?
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6. Makarna tercihin hangisi?
7. Akşam yemeğinde ne ararsın?
8. Yemek yerken hangisi önemlidir?
9. Vegan bir menü önüne gelse...
10. Şu an canın en çok ne istiyor?
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