Yemek Seçimlerine Göre Sen İştah Açan Biri misin?

Sen tam anlamıyla sofrayı donatan, iştah kabartan ama bir o kadar da yoğun bir kişiliğe sahipsin. Yanında olmak isteyen kişi hazır olmalı çünkü sen sıradan biri değilsin. Varlığın güçlü, enerjin yüksek, seni anlamak kolay değil ama etkilenmemek imkânsız. İnsanlar sana karşı hem hayranlık hem de zaman zaman çekingenlik hissedebilir. Yemek seçimlerin de bunu ortaya koyuyor: Etli, bol soslu, tok tutan tercihler seni anlatıyor. Tıpkı bu yemekler gibi sen de insanı hem fiziksel hem duygusal anlamda doyuruyorsun. Ama fazlası bazen yorucu olabilir. Bu yüzden seni taşıyacak kişilerin sindirim sistemi sağlam olmalı! Bu demek değil ki olumsuz bir enerjin var. Aksine, seni seven kişi senden vazgeçemez. Çünkü sen hayatta eksik kalan birçok şeyi telafi edebilecek güçte birisin. Ama dikkat, her kalp senin gibi güçlü bir tadı kaldıramayabilir.