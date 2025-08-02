10 Soruluk Genel Kültür Testinde Z Kuşağı Sınıfta Kalacak!

Teknolojiye hakim, sosyal medyada bir dünya yaratan ama iş genel kültüre gelince... Dur bakalım, Z kuşağı gerçekten her şeyi biliyor mu? Bu testte geçmişten günümüze, siyasetten magazine, müzikten tarihe uzanan 10 soruluk bir yolculuğa çıkıyoruz. Herkesin bildiğini düşündüğü ama çoğunun aslında bir kere bile duymadığı bu bilgilerle yüzleşmeye hazır mısın?

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