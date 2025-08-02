10 Soruluk Genel Kültür Testinde Z Kuşağı Sınıfta Kalacak!
Teknolojiye hakim, sosyal medyada bir dünya yaratan ama iş genel kültüre gelince... Dur bakalım, Z kuşağı gerçekten her şeyi biliyor mu? Bu testte geçmişten günümüze, siyasetten magazine, müzikten tarihe uzanan 10 soruluk bir yolculuğa çıkıyoruz. Herkesin bildiğini düşündüğü ama çoğunun aslında bir kere bile duymadığı bu bilgilerle yüzleşmeye hazır mısın?
Hazırsan başla!
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1. “Yerli Malı Haftası” hangi ayda kutlanır?
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2. ''Ayrılsak da Beraberiz” dizisinde "Berna" karakterini kim canlandırmıştır?
3. Hangi ünlü, "Sibel Can'la evlilik" ile tanınmıştır?
4. Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'nin aşık olduğu adam kimdir?
5. Seren Serengil'in köpeği kimin adını duyunca havlamaya başlıyor?
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6. Hande Yener’in magazin dünyasında adının ilk kez birlikte anıldığı ünlü isim kimdir?
7. Hadise kimle sevgili olmamıştır?
8. Turgut Özal nasıl ölmüştür?
9. Shakira'nın sahne aldığı 2002 Miss Turkey güzellik yarışmasını hangi ikili sunmuştur?
10. Hangi Türk dizisi yurt dışında en fazla ülkeye satılmıştır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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