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Genel Kültür Testleri
10 Soruluk Genel Kültür Testinde Z Kuşağı Sınıfta Kalacak!

10 Soruluk Genel Kültür Testinde Z Kuşağı Sınıfta Kalacak!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.08.2025 - 10:20

Teknolojiye hakim, sosyal medyada bir dünya yaratan ama iş genel kültüre gelince... Dur bakalım, Z kuşağı gerçekten her şeyi biliyor mu? Bu testte geçmişten günümüze, siyasetten magazine, müzikten tarihe uzanan 10 soruluk bir yolculuğa çıkıyoruz. Herkesin bildiğini düşündüğü ama çoğunun aslında bir kere bile duymadığı bu bilgilerle yüzleşmeye hazır mısın?

Hazırsan başla!

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1. “Yerli Malı Haftası” hangi ayda kutlanır?

1. “Yerli Malı Haftası” hangi ayda kutlanır?

2. ''Ayrılsak da Beraberiz” dizisinde "Berna" karakterini kim canlandırmıştır?

2. ''Ayrılsak da Beraberiz” dizisinde "Berna" karakterini kim canlandırmıştır?

3. Hangi ünlü, "Sibel Can'la evlilik" ile tanınmıştır?

3. Hangi ünlü, "Sibel Can'la evlilik" ile tanınmıştır?

4. Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'nin aşık olduğu adam kimdir?

4. Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'nin aşık olduğu adam kimdir?

5. Seren Serengil'in köpeği kimin adını duyunca havlamaya başlıyor?

5. Seren Serengil'in köpeği kimin adını duyunca havlamaya başlıyor?
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6. Hande Yener’in magazin dünyasında adının ilk kez birlikte anıldığı ünlü isim kimdir?

6. Hande Yener’in magazin dünyasında adının ilk kez birlikte anıldığı ünlü isim kimdir?

7. Hadise kimle sevgili olmamıştır?

7. Hadise kimle sevgili olmamıştır?

8. Turgut Özal nasıl ölmüştür?

8. Turgut Özal nasıl ölmüştür?

9. Shakira'nın sahne aldığı 2002 Miss Turkey güzellik yarışmasını hangi ikili sunmuştur?

9. Shakira'nın sahne aldığı 2002 Miss Turkey güzellik yarışmasını hangi ikili sunmuştur?

10. Hangi Türk dizisi yurt dışında en fazla ülkeye satılmıştır?

10. Hangi Türk dizisi yurt dışında en fazla ülkeye satılmıştır?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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