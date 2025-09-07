Seçimlerine Göre Harbi misin Barbie mi?
Herkesin hayatta yaptığı seçimler, aslında karakterini ele verir. Kimimiz daha net, direkt ve gerçekçiyiz; kimimiz daha renkli, gösterişli ve dikkat çekici! Peki sen seçimlerinle hangi tarafa yakınsın? Harbi mi Barbie mi olduğunu öğrenmeye hazır mısın? Bu eğlenceli testte vereceğin cevaplarla karakterinin hangi tarafa kaydığını göreceksin.
Haydi başla!
1. Kış mı, yaz mı?
2. Ankara mı, İstanbul mu?
3. Lahmacun mu, pizza mı?
4. Netflix mi, YouTube mu?
5. Çay mı, kahve mi?
6. Spor yapmak mı, dizi izlemek mi?
7. Gold mu, gümüş mü?
8. Kedi mi, köpek mi?
9. Dalgalı saç mı, düz saç mı?
10. Deniz mi, havuz mu?
Harbi
Barbie
Senin seçimlerin seni tam bir "Harbi" yapıyor! Net, direkt, lafı dolandırmayan birisin. Hayatta en çok önem verdiğin şey dürüstlük ve samimiyet. İnsanların a...