Seçimlerine Göre Harbi misin Barbie mi?

Senin seçimlerin seni tam bir “Barbie” yapıyor! Renkli, dikkat çekici, enerjik ve hayat dolusun. Hayata pembe gözlüklerle bakmayı seviyor, güzellikleri ön plana çıkarıyorsun. İnsanların yanında neşe kaynağı olman, girdiğin her ortamı aydınlatıyor. Bazen fazla hayalperest ya da yüzeysel olmakla suçlanabilirsin ama aslında sen sadece güzellikleri, keyifli anları daha çok önemsiyorsun. Estetik senin için her şeyden önemli olabilir: kıyafetinden odanın dekoruna kadar her şeyde bunu yansıtıyorsun. Çevrende sana imrenen çok kişi var, çünkü sen her zaman dikkat çekmeyi başarıyorsun. Bunu doğal bir şekilde yapıyor olman da ayrı bir çekicilik katıyor. Senin “Barbie” yanın sayesinde hayat daha eğlenceli, daha pembe ve daha renkli oluyor.