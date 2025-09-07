onedio
Seçimlerine Göre Harbi misin Barbie mi?

Tuğba Karakoç
07.09.2025 - 13:02

Herkesin hayatta yaptığı seçimler, aslında karakterini ele verir. Kimimiz daha net, direkt ve gerçekçiyiz; kimimiz daha renkli, gösterişli ve dikkat çekici! Peki sen seçimlerinle hangi tarafa yakınsın? Harbi mi Barbie mi olduğunu öğrenmeye hazır mısın? Bu eğlenceli testte vereceğin cevaplarla karakterinin hangi tarafa kaydığını göreceksin.

Haydi başla!

1. Kış mı, yaz mı?

2. Ankara mı, İstanbul mu?

3. Lahmacun mu, pizza mı?

4. Netflix mi, YouTube mu?

5. Çay mı, kahve mi?

6. Spor yapmak mı, dizi izlemek mi?

7. Gold mu, gümüş mü?

8. Kedi mi, köpek mi?

9. Dalgalı saç mı, düz saç mı?

10. Deniz mi, havuz mu?

Harbi

Senin seçimlerin seni tam bir “Harbi” yapıyor! Net, direkt, lafı dolandırmayan birisin. Hayatta en çok önem verdiğin şey dürüstlük ve samimiyet. İnsanların arkandan konuşmasından, maskelerle yaklaşmasından hiç hoşlanmıyorsun. Gözünün içine bakıp ne düşünüyorsa söyleyen kişiler sana hep daha güvenilir geliyor. Dışarıdan bakıldığında sert, keskin ve hatta bazen mesafeli görünebilirsin ama aslında bu senin sadık ve güvenilir yanından kaynaklanıyor. Çevrendekiler bilir ki senin dostluğun bir ömür sürer, sözünün arkasında durursun ve kolay kolay taviz vermezsin. Biraz daha eğlenceli, renkli yönlerini ortaya çıkarmak sana da iyi gelebilir. Ama senin “harbi” yanın seni olduğun kişi yapıyor. İnsanlar seni bu yüzden seviyor, bu yüzden güveniyor.

Barbie

Senin seçimlerin seni tam bir “Barbie” yapıyor! Renkli, dikkat çekici, enerjik ve hayat dolusun. Hayata pembe gözlüklerle bakmayı seviyor, güzellikleri ön plana çıkarıyorsun. İnsanların yanında neşe kaynağı olman, girdiğin her ortamı aydınlatıyor. Bazen fazla hayalperest ya da yüzeysel olmakla suçlanabilirsin ama aslında sen sadece güzellikleri, keyifli anları daha çok önemsiyorsun. Estetik senin için her şeyden önemli olabilir: kıyafetinden odanın dekoruna kadar her şeyde bunu yansıtıyorsun. Çevrende sana imrenen çok kişi var, çünkü sen her zaman dikkat çekmeyi başarıyorsun. Bunu doğal bir şekilde yapıyor olman da ayrı bir çekicilik katıyor. Senin “Barbie” yanın sayesinde hayat daha eğlenceli, daha pembe ve daha renkli oluyor.

