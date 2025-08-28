Sana En Uygun Diyet Hangisi? Testi Çöz ve Öğren!
Her vücudun ihtiyacı, her ruhun dengesi ve her yaşam tarzının öncelikleri farklıdır. Kimisi hızlı sonuç almak ister, kimisi sürdürülebilir ve sağlıklı bir düzen arar, kimisi de enerji dolu kalmayı ön planda tutar. Peki, senin yaşam tarzına ve ihtiyaçlarına en uygun diyet hangisi? Sorularımıza vereceğin samimi cevaplarla sana en uygun olan diyet türünü belirliyoruz. Belki de bugüne kadar denemediğin ama sana en iyi gelecek beslenme biçimini burada keşfedeceksin.
Hazırsan, başlıyoruz!
1. Öncelikle yaşını seçer misin?
2. Güne başladığında seni en çok motive eden şey ne?
3. Yemek yeme konusunda kendini nasıl tanımlarsın?
4. Diyet yapma sebebin nedir?
5. Öğün atlama konusunda nasılsın?
6. En sevdiğin yiyecek türü hangisi?
7. Spora bakış açın nasıl?
8. En büyük zayıflığın ne?
9. Diyette olsan dışarıda arkadaşlarınla yemek yemeye gittiğinde nasıl davranırsın?
10. Hangi öğünü en çok önemsersin?
Akdeniz Diyeti
Protein Ağırlıklı Diyet
Şekersiz/Detoks Diyeti
Flexible Dieting
