Bu Davranışları Yapıyorsan Yeme Bozukluğun Olabilir!

Bu Davranışları Yapıyorsan Yeme Bozukluğun Olabilir!

16.11.2025 - 09:12

Yemek bazen sadece yemek değildir. Stres, duygular, insan ilişkileri, kontrol ihtiyacı… hepsi tabağa yansıyabilir. Bu test teşhis koymaz. Yeme bozuklukları ciddi tıbbi ve psikolojik rahatsızlıklardır. Bu test sadece farkındalık yaratmak içindir.

Hazırsan başlayalım!

Sende aşağıdaki davranışlardan hangileri var?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Yemekle ilişkin genel olarak dengeli gibi görünüyor

Bedeninle kurduğun bağda iniş çıkışlar olsa da kendini tamamen yeme davranışlarına hapsetmiyorsun. Yine de duygular değişir, hayat değişir. Kendini gözlemlemeye devam et. Unutma: Her beden değerli ve senin bedenin biricik.

Yeme davranışlarında duygusal etkileşimler var

Stres, kaygı, baskı veya görünüş odaklı düşünceler zaman zaman yemek düzenini etkiliyor olabilir. Bu durum kendini suçlamayı değil, kendine şefkat göstermeyi gerektirir. Bir uzmana danışmak, beden algınla daha sağlıklı bir ilişki kurmana yardımcı olabilir. Kendine iyi davranmayı unutma.

Yemek, senin için sadece beslenme olmaktan çıkmış olabilir

Duygularını yemek üzerinde kontrol etmeye çalışıyor olabilirsin. Bu durum çoğu insanın düşündüğünden daha yaygın ve daha anlaşılır. Bir psikolojik danışman veya beslenme uzmanından destek almak, kontrolü yeniden eline almanda çok etkili olabilir. Bu senin suçun değil. İyileşmek mümkün ve sen bunu hak ediyorsun.

Bu durum seni ciddi şekilde yoruyor olabilir

Yeme davranışın, beden algın ve duygusal dünyan birbirine düğümlenmiş gibi görünüyor. Bu asla senin hatan değil. Ama yalnız da değilsin. Bu seviyedeki belirtiler için bir uzmandan profesyonel destek almak en güçlü ve en cesur adımdır. Her beden değerli. Sen değerlisin. İyileşmek mümkün ve sen gerçekten iyileşmeyi hak ediyorsun.

