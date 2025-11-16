Bu Davranışları Yapıyorsan Yeme Bozukluğun Olabilir!

Yeme davranışın, beden algın ve duygusal dünyan birbirine düğümlenmiş gibi görünüyor. Bu asla senin hatan değil. Ama yalnız da değilsin. Bu seviyedeki belirtiler için bir uzmandan profesyonel destek almak en güçlü ve en cesur adımdır. Her beden değerli. Sen değerlisin. İyileşmek mümkün ve sen gerçekten iyileşmeyi hak ediyorsun.