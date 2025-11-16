Bu Davranışları Yapıyorsan Yeme Bozukluğun Olabilir!
Yemek bazen sadece yemek değildir. Stres, duygular, insan ilişkileri, kontrol ihtiyacı… hepsi tabağa yansıyabilir. Bu test teşhis koymaz. Yeme bozuklukları ciddi tıbbi ve psikolojik rahatsızlıklardır. Bu test sadece farkındalık yaratmak içindir.
Hazırsan başlayalım!
Sende aşağıdaki davranışlardan hangileri var?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Yemekle ilişkin genel olarak dengeli gibi görünüyor
Yeme davranışlarında duygusal etkileşimler var
Yemek, senin için sadece beslenme olmaktan çıkmış olabilir
Bu durum seni ciddi şekilde yoruyor olabilir
