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Adım Atmak Dahi Yasak: Dünya Üzerinde Kadınların Giremediği 5 Yasaklı Bölge

Adım Atmak Dahi Yasak: Dünya Üzerinde Kadınların Giremediği 5 Yasaklı Bölge

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 16:06

Dünyanın her köşesi keşif tutkunları için farklı bir macera sunar, ancak bazı destinasyonlar kadınları kapılarının dışında bırakıyor. Tarihi önem, dini inanışlar veya kültürel gelenekler nedeniyle kadınlara yasaklanan bu yerler, ilginç hikayeleriyle dikkat çekiyor. Kimisi kutsal kabul edilen alanlarını korumak için, kimisi ise eski dönemden kalma kuralları sürdürmek adına kadınların girişine izin vermiyor. Gelin o yerlere beraber bakalım! Sizi aşağıya alabiliriz. 👇🏻

5. Athos Dağı, Yunanistan

5. Athos Dağı, Yunanistan

Ortodoks geleneği, Athos Dağı’nı Meryem Ana’ya adıyor ve başka bir kadının bu kutsal topraklara ayak basmasını yasaklıyor. Ancak bu durum, kadınların giriş denemelerini engelleyememiş. Hatta 2019’da bir Bizans şapelinin altında bulunan kadın kemikleri, bu yasağın delindiğini düşündürüyor.

İçeriği daha detaylı okumak isterseniz bu içeriğimize göz atabilirsiniz:

4. Ōmine Dağı, Japonya

4. Ōmine Dağı, Japonya

Japonya’nın Honshu adasında yer alan Mount Ōmine, Shinto ve Budist inanışlarının harmanlandığı kutsal bir alan. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan bu dağ, ruhani yürüyüşler ve dingin doğasıyla tanınıyor.

Ancak zirveye kadınların çıkması yasak. Bu yasak, 1000 yıldan uzun süredir uygulanıyor ve kadınların erkek hacılar için bir “dikkat dağıtıcı” olabileceği gerekçesine dayanıyor.

3. Okinoshima Adası, Japonya

3. Okinoshima Adası, Japonya

Okinoshima Adası, Japonya’nın Fukuoka kıyılarında bulunan küçük bir ada. Bu ada, kutsal olarak kabul ediliyor ve UNESCO tarafından da “kutsal ada ibadetinin olağanüstü bir örneği” olarak tanınıyor. Adadaki üç Şinto tapınağı, deniz tanrıçalarına adanmış durumda.

Bugün ada büyük ölçüde hem kadınlara hem erkeklere kapalı. Ancak her yıl düzenlenen bir festival sırasında yüzlerce erkek, deniz suyunda yıkanarak adayı ziyaret edebiliyor. Kadınlar ise bu yolculuğun “tehlikeli” olduğu gerekçesiyle adaya alınmıyor.

2. Herbertstrasse, Almanya

2. Herbertstrasse, Almanya

Herbertstrasse, sadece kadınlara değil, aynı zamanda 18 yaş altındaki erkeklere de kapalı bir sokak. Nazi döneminden kalma çelik bariyerler, sokağın girişine yerleştirilmiş durumda ve kadın turistlerin girmesi yasak.

1933’te başlayan bu yasak, Nazi rejiminin seks işçiliğini kontrol etme çabasının bir parçasıydı.

1. Band-e-Amir Ulusal Parkı, Afganistan

1. Band-e-Amir Ulusal Parkı, Afganistan

Afganistan’ın Bamiyan eyaletinde bulunan Band-e-Amir Ulusal Parkı, ülkenin büyük kanyonu olarak biliniyor. Ancak 2023 yılında Taliban hükümeti, kadın ziyaretçilerin parka girişini yasakladı. Gerekçe olarak “ahlak” kuralları öne sürüldü.

Taliban yönetimi altındaki Afganistan’da kadınların kamusal alanlara erişimi giderek kısıtlanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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