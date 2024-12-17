Adım Atmak Dahi Yasak: Dünya Üzerinde Kadınların Giremediği 5 Yasaklı Bölge

Okinoshima Adası, Japonya’nın Fukuoka kıyılarında bulunan küçük bir ada. Bu ada, kutsal olarak kabul ediliyor ve UNESCO tarafından da “kutsal ada ibadetinin olağanüstü bir örneği” olarak tanınıyor. Adadaki üç Şinto tapınağı, deniz tanrıçalarına adanmış durumda.

Bugün ada büyük ölçüde hem kadınlara hem erkeklere kapalı. Ancak her yıl düzenlenen bir festival sırasında yüzlerce erkek, deniz suyunda yıkanarak adayı ziyaret edebiliyor. Kadınlar ise bu yolculuğun “tehlikeli” olduğu gerekçesiyle adaya alınmıyor.