Kediler Neden Kuşlara Bakınca "Ekekeke" Gibi Garip Sesler Çıkarır?

Kediniz kuşlara bakarken bir anda 'ekeke' diye garip bir ses mi çıkardı? Sanki kuşlarla dedikodu yapıyor gibi, değil mi? Merak etmeyin kediniz bir ajan değil, sadece içindeki avcıyla yüzleşiyor. Hem onlar ajan olamaz, uzaylılar bir kere! İşin şakası bir yana, gelin tüylü dostlarımızın yaptığı bu garip davranışın sebeplerine bakalım! Sizi aşağıya alabiliriz 😻