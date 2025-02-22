Bir Ay Boyunca 700'ü Aşkın Yumurta Yiyen Adam Vücudunda Geçirdiği Değişimi Anlattı

Günlük protein ihtiyacını karşılamak için yumurta yiyenleri sıkça duyarız. Peki ya her gün 24 tane yemek? YouTuber Dr. Nick Norwitz, 30 gün boyunca bunu denedi. Amacı, bu kadar fazla yumurtanın vücuduna etkisini görmekti. Ancak sonuçlar düşündüğünüz gibi olmadı.

Dikkat: Bu içerik tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. En doğru sonuç için doktorunuza başvurmayı unutmayın.