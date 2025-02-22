Bir Ay Boyunca 700'ü Aşkın Yumurta Yiyen Adam Vücudunda Geçirdiği Değişimi Anlattı
Bir Ay Boyunca 700'ü Aşkın Yumurta Yiyen Adam Vücudunda Geçirdiği Değişimi Anlattı
Günlük protein ihtiyacını karşılamak için yumurta yiyenleri sıkça duyarız. Peki ya her gün 24 tane yemek? YouTuber Dr. Nick Norwitz, 30 gün boyunca bunu denedi. Amacı, bu kadar fazla yumurtanın vücuduna etkisini görmekti. Ancak sonuçlar düşündüğünüz gibi olmadı.
Dikkat: Bu içerik tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. En doğru sonuç için doktorunuza başvurmayı unutmayın.
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Nick Norwitz, bir ay boyunca toplamda 720 yumurta tüketerek diyetinin kolesterol seviyeleri üzerindeki etkisini test etmek istedi.
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Norwitz, her gün iki kutu yumurta tüketerek toplamda 720 yumurta yemiş oldu. Bu da tam 133.200 mg kolesterole denk geliyor.
Çoğu insan bu kadar yüksek kolesterol alımının LDL seviyesini yükselteceğini düşünür.
720 yumurtadan sonra vücudu nasıl tepki verdi? Sonuçlar şoke ediciydi!
Norwitz’in açıklamasına göre, vücut kolesterolü dengede tutmak için kendi üretimini azaltıyor.
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Yani yumurtaların etkisi, diğer besinlerle denge sağlanarak kontrol edilebiliyordu.
Norwitz, deneyin ilk iki haftasında sadece yumurta tüketti. Ancak son iki haftada, diyetine bazı karbonhidrat kaynaklarını eklemeye karar verdi.
Örneğin sağlık uzmanları normal şartlarda Amerikan Kalp Derneği’nin önerdiği gibi doymuş yağ oranının günlük kalorinin %6’sını geçmemesi gerektiğini söylüyor.
Norwitz, bu deneyi yapmasının ana sebebinin sosyal medyada diyetlerle ilgili aşırı uç görüşleri sorgulamak olduğunu belirtiyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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