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Bir Ay Boyunca 700'ü Aşkın Yumurta Yiyen Adam Vücudunda Geçirdiği Değişimi Anlattı

Bir Ay Boyunca 700'ü Aşkın Yumurta Yiyen Adam Vücudunda Geçirdiği Değişimi Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.02.2025 - 15:39

Günlük protein ihtiyacını karşılamak için yumurta yiyenleri sıkça duyarız. Peki ya her gün 24 tane yemek? YouTuber Dr. Nick Norwitz, 30 gün boyunca bunu denedi. Amacı, bu kadar fazla yumurtanın vücuduna etkisini görmekti. Ancak sonuçlar düşündüğünüz gibi olmadı.

Dikkat: Bu içerik tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. En doğru sonuç için doktorunuza başvurmayı unutmayın.

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Nick Norwitz, bir ay boyunca toplamda 720 yumurta tüketerek diyetinin kolesterol seviyeleri üzerindeki etkisini test etmek istedi.

Nick Norwitz, bir ay boyunca toplamda 720 yumurta tüketerek diyetinin kolesterol seviyeleri üzerindeki etkisini test etmek istedi.

Norwitz, her gün iki kutu yumurta tüketerek toplamda 720 yumurta yemiş oldu. Bu da tam 133.200 mg kolesterole denk geliyor.

Norwitz, her gün iki kutu yumurta tüketerek toplamda 720 yumurta yemiş oldu. Bu da tam 133.200 mg kolesterole denk geliyor.

Deney öncesinde, bu kadar yüksek kolesterol içeren bir diyetin LDL yani “kötü” kolesterol seviyelerini yükselteceği düşünülse de sonuçlar bambaşka çıktı.

Çoğu insan bu kadar yüksek kolesterol alımının LDL seviyesini yükselteceğini düşünür.

Çoğu insan bu kadar yüksek kolesterol alımının LDL seviyesini yükselteceğini düşünür.

Ancak Norwitz, aksini iddia ederek bunun artırmayacağını savundu. Deneyin başından itibaren düzenli kan testleri yaptırdı.

720 yumurtadan sonra vücudu nasıl tepki verdi? Sonuçlar şoke ediciydi!

720 yumurtadan sonra vücudu nasıl tepki verdi? Sonuçlar şoke ediciydi!

  • İlk iki haftada LDL kolesterolü %2 düştü.

  • Deneyin son iki haftasında bu oran %18’e kadar geriledi.

Yani Norwitz, devasa miktarda kolesterol tüketmesine rağmen kan değerlerinde olumsuz bir değişiklik görmedi!

Norwitz’in açıklamasına göre, vücut kolesterolü dengede tutmak için kendi üretimini azaltıyor.

Norwitz’in açıklamasına göre, vücut kolesterolü dengede tutmak için kendi üretimini azaltıyor.

Bağırsaktaki özel reseptörler, alınan kolesterolü algılayarak karaciğerin daha fazla üretmesini engelliyor. Deneyin son iki haftasında diyetine karbonhidrat ve meyve eklediğinde, LDL seviyesinin daha da düştüğünü fark etti.

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Yani yumurtaların etkisi, diğer besinlerle denge sağlanarak kontrol edilebiliyordu.

Yani yumurtaların etkisi, diğer besinlerle denge sağlanarak kontrol edilebiliyordu.

Bu deney, aşırı yumurta tüketiminin düşünüldüğü kadar zararlı olmayabileceğini gösterdi. Ancak herkesin vücudu farklı tepki verebilir ve bu tarz ekstrem denemeler, doktor kontrolü olmadan uygulanmamalıdır.

Norwitz, deneyin ilk iki haftasında sadece yumurta tüketti. Ancak son iki haftada, diyetine bazı karbonhidrat kaynaklarını eklemeye karar verdi.

Norwitz, deneyin ilk iki haftasında sadece yumurta tüketti. Ancak son iki haftada, diyetine bazı karbonhidrat kaynaklarını eklemeye karar verdi.

Günlük 60 gram net karbonhidrat almaya başlayan Norwitz, diyetine meyveleri ekledi. Yaban mersini, muz ve çilek gibi doğal karbonhidrat kaynakları, deneyin sonucunu büyük ölçüde değiştirdi.

Bu süreçte LDL seviyelerindeki düşüş daha da hızlandı. Meyve eklemeden önce LDL’de sadece %2’lik bir azalma olmuşken, karbonhidrat ekledikten sonra düşüş toplamda %20’ye yaklaştı!

Örneğin sağlık uzmanları normal şartlarda Amerikan Kalp Derneği’nin önerdiği gibi doymuş yağ oranının günlük kalorinin %6’sını geçmemesi gerektiğini söylüyor.

Örneğin sağlık uzmanları normal şartlarda Amerikan Kalp Derneği’nin önerdiği gibi doymuş yağ oranının günlük kalorinin %6’sını geçmemesi gerektiğini söylüyor.

Fakat Norwitz, deney sırasında günlük ortalama 75 gram doymuş yağ tüketerek bu sınırın çok üzerine çıktı.

Buna rağmen LDL seviyelerinin düşmesi, kolesterol konusunda bilinenlerin herkes için geçerli olmayabileceğini gösteriyor.

Norwitz, bu deneyi yapmasının ana sebebinin sosyal medyada diyetlerle ilgili aşırı uç görüşleri sorgulamak olduğunu belirtiyor.

Norwitz, bu deneyi yapmasının ana sebebinin sosyal medyada diyetlerle ilgili aşırı uç görüşleri sorgulamak olduğunu belirtiyor.

Beslenme bilimi, bireylerin genetik yapıları, metabolik durumları ve yaşam tarzları nedeniyle farklı sonuçlar doğurabiliyor. Yani, bir kişi için işe yarayan bir diyet, başka biri için tamamen zararlı olabilir.

Siz yine de doktorunuza danışmadan internetten gördüğünüz diyetleri uygulamaya kalkmayın.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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