onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Psikoloji
Bilim İnsanları, Bir Narsistle İlişkide Olduğunuzu Gösteren İşaretleri Açıkladı

Bilim İnsanları, Bir Narsistle İlişkide Olduğunuzu Gösteren İşaretleri Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 14:40

Bir ilişkiyi yürütmek her zaman kolay değildir. Ancak karşınızdaki kişi sürekli kendini ön planda tutuyorsa işiniz daha da zor olabilir. Bazı insanlar, başkalarının duygularını görmezden gelerek ilişkilerde kontrolü ele geçirmek ister. Yeni bir araştırma, bu kişilerin neden daha farklı davrandığını bilimsel olarak açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim insanları, narsist bireylerin sosyal dışlanmaya daha duyarlı olduğunu keşfetti.

Bilim insanları, narsist bireylerin sosyal dışlanmaya daha duyarlı olduğunu keşfetti.

Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, 77.000 kişi üzerinde yapılan incelemeler sonucunda narsist bireylerin daha sık dışlandığını ortaya koydu.

Araştırmanın başyazarı Christiane Büttner, narsist bireylerin sosyal ipuçlarını daha hassas algıladığını söylüyor.

Araştırmanın başyazarı Christiane Büttner, narsist bireylerin sosyal ipuçlarını daha hassas algıladığını söylüyor.

Bazı bireyler gerçekten dışlanırken, bazıları yalnızca öyle olduğunu düşünüyor. Bulgularımız, narsist kişilerin dışlanma belirtilerine daha fazla dikkat ettiğini gösteriyor.

Peki, narsistler neden daha fazla dışlanıyor?

Peki, narsistler neden daha fazla dışlanıyor?

Araştırmaya göre narsist bireyler genellikle kibirli, saldırgan ve baskın kişilikleri nedeniyle sosyal çevrelerinde olumsuz tepkiler alıyor. Bu durum, narsist kişilerin kendilerini daha fazla dışlanmış hissetmelerine ve bunun sonucunda daha da hassas tepkiler vermelerine neden oluyor.

Klinik psikolog Dr. Ramani Durvasula ise narsist bireylerin, en küçük sosyal ipuçlarını bile yanlış yorumlayarak kendilerini dışlanmış hissedebileceğini belirtiyor.

Klinik psikolog Dr. Ramani Durvasula ise narsist bireylerin, en küçük sosyal ipuçlarını bile yanlış yorumlayarak kendilerini dışlanmış hissedebileceğini belirtiyor.

Psikologlara göre, narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerle uzun vadeli sağlıklı bir ilişki yürütmek oldukça zor. Bunun temel nedeni, bu kişilerin empati seviyelerinin düşük olması ve ilişkilerde genellikle tek taraflı bir beklenti içinde olmalarıdır.

Dr. Ramani Durvasula, narsist bireylerin ilişkide şu temel özellikleri sergilediğini belirtiyor:

Dr. Ramani Durvasula, narsist bireylerin ilişkide şu temel özellikleri sergilediğini belirtiyor:

  • Kendilerini sürekli haklı görme eğilimi

  • Karşı tarafı manipüle etme veya suçlu hissettirme

  • Empati eksikliği nedeniyle duygusal olarak mesafeli olma

  • Dışarıdan eleştiriye aşırı duyarlı olma

  • Sosyal çevrelerinde kendilerini sürekli üstün görme isteği

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eğer narsist bir bireyle ilişkiniz sizi sürekli yıpratıyorsa, uzmanlar ilişkiyi sonlandırmanın en sağlıklı seçenek olabileceğini söylüyor.

Eğer narsist bir bireyle ilişkiniz sizi sürekli yıpratıyorsa, uzmanlar ilişkiyi sonlandırmanın en sağlıklı seçenek olabileceğini söylüyor.

Dr. Durvasula, bu süreçte 'grey rocking' yani 'gri taş yöntemi' olarak bilinen bir stratejiyi öneriyor. Bu yönteme göre, narsist bireyin duygusal manipülasyonlarından kaçınmak için onlara karşı nötr ve duyarsız tepkiler vermek etkili olabilir.

Psikologlar, narsistik kişilik bozukluğunun tedavi edilebilir olduğunu ancak kişinin kendi isteğiyle terapiye gitmesi gerektiğini belirtiyor.

Psikologlar, narsistik kişilik bozukluğunun tedavi edilebilir olduğunu ancak kişinin kendi isteğiyle terapiye gitmesi gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre narsist birey terapiye açıksa ve kendi davranışlarını değiştirmeye istekliyse, zamanla olumlu gelişmeler gösterebilir. Ancak çoğu durumda, narsist bireyler kendilerinde bir sorun olduğunu kabul etmez ve değişim için çaba göstermeyebilir.

Narsist bir bireyle ilişkideyseniz, öncelikli olarak kendi duygusal sağlığınızı korumaya odaklanmalısınız. Unutmayın, sağlıklı bir ilişki tek taraflı fedakarlık gerektirmez!

Narsist bir bireyle ilişkideyseniz, öncelikli olarak kendi duygusal sağlığınızı korumaya odaklanmalısınız. Unutmayın, sağlıklı bir ilişki tek taraflı fedakarlık gerektirmez!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın