Bilim İnsanları, Bir Narsistle İlişkide Olduğunuzu Gösteren İşaretleri Açıkladı

Bir ilişkiyi yürütmek her zaman kolay değildir. Ancak karşınızdaki kişi sürekli kendini ön planda tutuyorsa işiniz daha da zor olabilir. Bazı insanlar, başkalarının duygularını görmezden gelerek ilişkilerde kontrolü ele geçirmek ister. Yeni bir araştırma, bu kişilerin neden daha farklı davrandığını bilimsel olarak açıkladı.