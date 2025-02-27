Bilim İnsanları, Bir Narsistle İlişkide Olduğunuzu Gösteren İşaretleri Açıkladı
Bilim İnsanları, Bir Narsistle İlişkide Olduğunuzu Gösteren İşaretleri Açıkladı
Bir ilişkiyi yürütmek her zaman kolay değildir. Ancak karşınızdaki kişi sürekli kendini ön planda tutuyorsa işiniz daha da zor olabilir. Bazı insanlar, başkalarının duygularını görmezden gelerek ilişkilerde kontrolü ele geçirmek ister. Yeni bir araştırma, bu kişilerin neden daha farklı davrandığını bilimsel olarak açıkladı.
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Bilim insanları, narsist bireylerin sosyal dışlanmaya daha duyarlı olduğunu keşfetti.
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Araştırmanın başyazarı Christiane Büttner, narsist bireylerin sosyal ipuçlarını daha hassas algıladığını söylüyor.
Peki, narsistler neden daha fazla dışlanıyor?
Klinik psikolog Dr. Ramani Durvasula ise narsist bireylerin, en küçük sosyal ipuçlarını bile yanlış yorumlayarak kendilerini dışlanmış hissedebileceğini belirtiyor.
Dr. Ramani Durvasula, narsist bireylerin ilişkide şu temel özellikleri sergilediğini belirtiyor:
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Eğer narsist bir bireyle ilişkiniz sizi sürekli yıpratıyorsa, uzmanlar ilişkiyi sonlandırmanın en sağlıklı seçenek olabileceğini söylüyor.
Psikologlar, narsistik kişilik bozukluğunun tedavi edilebilir olduğunu ancak kişinin kendi isteğiyle terapiye gitmesi gerektiğini belirtiyor.
Narsist bir bireyle ilişkideyseniz, öncelikli olarak kendi duygusal sağlığınızı korumaya odaklanmalısınız. Unutmayın, sağlıklı bir ilişki tek taraflı fedakarlık gerektirmez!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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