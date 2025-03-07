Bazı İnsanlar Neden Ancak Arka Planda Ses Varken Uyuyabiliyor?

Eğer TV ile uyuyorsanız, ekranın yaydığı mavi ışık melatonin üretimini engelleyebilir ve uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Bu yüzden ekranı kapatmak veya en azından bir zamanlayıcı ayarlamak iyi bir fikir olabilir.

Bu durumun sizi rahatsız etmemesi ve uyku kalitenizi olumsuz etkilememesi için doğru ses türünü ve seviyesini seçmek önemli!