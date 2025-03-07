Bazı İnsanlar Neden Ancak Arka Planda Ses Varken Uyuyabiliyor?
Bazı İnsanlar Neden Ancak Arka Planda Ses Varken Uyuyabiliyor?
Uyumadan önce bir dizi açıp sesi kısarak öylece bırakıyor musunuz? Ya da tam sessizlikte uyuyamıyor, illa ki bir beyaz gürültü veya fon sesi mi arıyorsunuz? Bazı insanlar için arka planda bir ses olmazsa uyumak neredeyse imkansız. Peki, bu bir alışkanlık mı yoksa beynimizin ihtiyaç duyduğu bir şey mi? Bilim insanları, bu durumun aslında psikolojik kökenleri olabileceğini düşünüyor.
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Bazı kişiler, en ufak bir ses duyduğunda uykusu bölünürken, bazıları için tam tersi geçerli.
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Eğer zihniniz sürekli kaygılı düşüncelerle dolup taşıyorsa, sessizlik sizin için huzur yerine bir kabus olabilir.
Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için gece boyunca gelen beklenmedik sesler, uykuya dalmayı zorlaştırabilir.
Eğer uykuya dalmakta zorlanıyor ve sürekli bir şeylerle oyalanma ihtiyacı hissediyorsanız, bunun sebebi ADHD olabilir.
Eğer kalabalık bir evde büyüdüyseniz veya üniversite yıllarınızı gürültülü yurt odalarında geçirdiyseniz, sessizlik sizin için rahatsız edici bir şey olabilir.
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Bazı insanlar için arka plandaki sesler, yalnızlık hissini bastırmak için bir araçtır.
Arka plan sesiyle uyumanın bazı avantajları olsa da uyku kalitenizi bozabilecek faktörler de bulunuyor.
Mavi ışık etkisine dikkat edin.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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