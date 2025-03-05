Bebekken 300 Kemiğimiz Varken Neden Yaş Aldıkça 206'a Düşüyor?
Bebekken 300 Kemiğimiz Varken Neden Yaş Aldıkça 206'a Düşüyor?
Bebekken sahip olduğumuz kemiklerin bir kısmı büyüdükçe kayboluyor mu dersiniz? Aslında durum tam olarak böyle değil! İnsan vücudu zamanla büyük bir değişim geçiriyor ve bazı kemikler birbirine kaynayarak daha güçlü yapılar oluşturuyor. Fakat bu süreç sadece çocuklukla sınırlı değil, yaşlandıkça kemiklerimiz daha da zayıflıyor ve değişime uğruyor. Peki, neden kemik sayımız azalıyor ve zamanla iskeletimiz kırılgan hale geliyor?
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Yeni doğan bebeklerin kemikleri tamamen gelişmemiştir ve bazı kısımları hala kıkırdak halindedir.
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Özellikle kafatası, omurga ve el bileği bölgelerinde bu kaynaşma süreci oldukça yaygındır.
Aynı şekilde el ve ayak bileklerinde de çocukluk döneminde daha fazla kemik bulunur.
Vücudumuzun kemik yapısı çocukluk ve gençlik döneminde sürekli olarak kendini yeniler.
Yaşlanma sürecinde kemiklerde görülen en önemli değişikliklerden biri disk desikasyonu olarak bilinen olaydır.
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Kemiklerin yaşlanma süreci sadece dış etkenlerle değil, genetik faktörlerle de belirlenir.
Yaşlanma süreci, kemik yoğunluğumuzu ve gücümüzü zamanla azaltarak iskeletimizi daha kırılgan hale getirir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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