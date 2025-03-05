Bebekken 300 Kemiğimiz Varken Neden Yaş Aldıkça 206'a Düşüyor?

Omurgamızdaki omurlar arasındaki jelimsi diskler zamanla sıvı kaybeder ve küçülür. Hem omurganın esnekliğini azaltır hem de boy kısalmasına neden olur.

Bunun yanında, eklemlerdeki sıvılar da azaldığı için hareket kabiliyetimiz düşer. Eklem kıkırdakları aşındığında, kemikler birbirine sürtünmeye başlar ve bu da ağrılı eklem rahatsızlıklarına yol açabilir.