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Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e ‘Yasaklı Madde’den 4 Yıl Men Cezası Verildi

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e ‘Yasaklı Madde’den 4 Yıl Men Cezası Verildi

Rıza Kayaalp
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.03.2025 - 06:32

Daha önce 'yasaklı madde' nedeniyle lisansı askıya alınan Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası verildi.

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"Yasaklı madde kullanımı" gerekçesiyle lisansı askıya alınan ve Paris Olimpiyatları kadrosundan çıkarılan Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası verildi.

"Yasaklı madde kullanımı" gerekçesiyle lisansı askıya alınan ve Paris Olimpiyatları kadrosundan çıkarılan Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası verildi.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Türk güreşçi Rıza Kayaalp'in yasaklı madde kullanımından dolayı anti doping kural ihlali (ADRV) işlediğini doğruladı ve 4 yıl men cezası verdiğini duyurdu. 

28 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elde edilen tüm sonuçların diskalifiye edilmesi kararı da alınırken Rıza Kayaalp, ceza bildiriminin kendisine de ulaştığını ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

36 yaşındaki şampiyon sporcu açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

36 yaşındaki şampiyon sporcu açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Ben aslında güreşi bırakmış bir sporcuyum, birileri uğraşıyor. Maçtan önce de değil. Kampta hazırlanırken sakatlıktan dolayı ağrılarımı dindirmek için kullandığım bir ilaç. Tedavi sürecinde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Bunun sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız. Hiçbir madalyamda haksız bir başarı yok. Ama sona geldiğim spor kariyerimde neden benimle uğraşıyorlar anlamadım.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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