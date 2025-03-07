Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e ‘Yasaklı Madde’den 4 Yıl Men Cezası Verildi
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e ‘Yasaklı Madde’den 4 Yıl Men Cezası Verildi
Daha önce 'yasaklı madde' nedeniyle lisansı askıya alınan Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası verildi.
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"Yasaklı madde kullanımı" gerekçesiyle lisansı askıya alınan ve Paris Olimpiyatları kadrosundan çıkarılan Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası verildi.
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36 yaşındaki şampiyon sporcu açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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