Galatasaray'da Dries Mertens'in Futbolu Bırakacağı İddia Ediliyor
Galatasaray'da Dries Mertens'in Futbolu Bırakacağı İddia Ediliyor
Galatasaray'da son dönem eleştirilen isimlerin başında Dries Mertens geliyor. Belçikalı oyuncu performansı ve fiziksel durumu sebebiyle sarı kırmızılılarda taraftarın hedefi haline geldi. Takvim gazetesinde yer alan habere göre Mertens sezon sonu sürpriz bir karar almaya hazırlanıyor. Okan Buruk'la da görüşen Belçikalı isimin kararını verdiği iddia ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'da bir süredir tartışılan isimlerin başında Mertens var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşananlardan dolayı mutsuz olduğu gözlenen Mertens'in kariyeri ile ilgili önemli bir karar aldığı iddia edildi.
Dries Mertens, Okan Buruk'a kararını açıkladı.
Sarı kırmızılı camiada Dries Mertens'in kararı bekleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın