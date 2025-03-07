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Galatasaray'da Dries Mertens'in Futbolu Bırakacağı İddia Ediliyor

Galatasaray'da Dries Mertens'in Futbolu Bırakacağı İddia Ediliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.03.2025 - 18:51

Galatasaray'da son dönem eleştirilen isimlerin başında Dries Mertens geliyor. Belçikalı oyuncu performansı ve fiziksel durumu sebebiyle sarı kırmızılılarda taraftarın hedefi haline geldi. Takvim gazetesinde yer alan habere göre Mertens sezon sonu sürpriz bir karar almaya hazırlanıyor. Okan Buruk'la da görüşen Belçikalı isimin kararını verdiği iddia ediliyor. 

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Galatasaray'da bir süredir tartışılan isimlerin başında Mertens var.

Galatasaray'da bir süredir tartışılan isimlerin başında Mertens var.

Galatasaray'a geldiği günden beri hem performansıyla hem de oğlu Ciro ile Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mertens için son haftalar pek de iyi geçmiyor. Performansı ve yaşı itibariyle fiziksel durumu eleştiri konusu olurken, taraftarlar artık daha sert ifadeler kullanmaya başladı.

Yaşananlardan dolayı mutsuz olduğu gözlenen Mertens'in kariyeri ile ilgili önemli bir karar aldığı iddia edildi.

Yaşananlardan dolayı mutsuz olduğu gözlenen Mertens'in kariyeri ile ilgili önemli bir karar aldığı iddia edildi.

PSV, Napoli gibi kulüplerde iz bırakan Mertens'in Galatasaray'da da iz bıraktığı bir gerçek ama son haftalardaki performansıyla o günlerin sonuna gelmiş görünüyor. Durumdan kendisi de rahatsız olan Mertens, Okan Buruk'la sürpriz bir görüşme yaptı.

Dries Mertens, Okan Buruk'a kararını açıkladı.

Dries Mertens, Okan Buruk'a kararını açıkladı.

Okan Buruk'la görüşerek kararını açıklayan Mertens, sezon sonu futbolu bırakacağını söyledi. İddiaya göre Mertens, Buruk'a ' Antrenman ve maçlardan sonra çok ağrılarım oluyor. Sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyorum. Fiziksel durumum eskisi gibi değil' dedi. Buruk'un da Mertens'i teknik ekibe dahil etmek istediği ve bu yönde teklif götürdüğü öğrenildi.

Galatasaray'da daha önce Fatih Terim'de kadrosunda bulunan ve futbolu bırakmak isteyen isimleri teknik ekibine dahil etmişti. Bu bir nevi kulüp politikası olarak da görülebilir.

Sarı kırmızılı camiada Dries Mertens'in kararı bekleniyor.

Sarı kırmızılı camiada Dries Mertens'in kararı bekleniyor.

Belçikalı futbolcunun geçtiğimiz yıl da ayrılacağı iddia ediliyordu. Ancak Galatasaray yeni bir sözleşme önererek başarılı futbolcuyla bir yıl daha kontrat yapmıştı. 

Dries Mertens, bu sezon Galatasaray formasıyla 41 karşılaşmada görev aldı. Belçikalı oyuncu, bu mücadelelerde 18 asist yaparak takımına katkı sağladı. Galatasaray kariyerinde ise toplamda 125 maça çıkan Mertens, 24 gol atarken 41 asist üretti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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