Galatasaray'da Dries Mertens'in Futbolu Bırakacağı İddia Ediliyor

Okan Buruk'la görüşerek kararını açıklayan Mertens, sezon sonu futbolu bırakacağını söyledi. İddiaya göre Mertens, Buruk'a ' Antrenman ve maçlardan sonra çok ağrılarım oluyor. Sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyorum. Fiziksel durumum eskisi gibi değil' dedi. Buruk'un da Mertens'i teknik ekibe dahil etmek istediği ve bu yönde teklif götürdüğü öğrenildi.

Galatasaray'da daha önce Fatih Terim'de kadrosunda bulunan ve futbolu bırakmak isteyen isimleri teknik ekibine dahil etmişti. Bu bir nevi kulüp politikası olarak da görülebilir.