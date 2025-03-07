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Fenerbahçe Gol Çizgisi Teknolojisinde Tarihe Geçti

Fenerbahçe Gol Çizgisi Teknolojisinde Tarihe Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.03.2025 - 19:49

18 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe, dün gece Rangers'a kaybederek sevenlerini üzdü. Mourinho'nun deyimiyle sahada Fenerbahçe adına iyi giden hiçbir şey yoktu. Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında Ibrox Stadyumu'nda tur şansını kovalayacak. Maçta iki kez VAR bir de gol çizgisi teknolojisine başvuruldu. Fenerbahçe'nin yediği iki gol VAR'dan döndü. Ancak gol çizgisi teknolojisinin kullanıldığı pozisyonda karar 'gol' oldu.Fenerbahçe'nin yediği bu gol farklı bir şekilde tarihe geçti.

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Fenerbahçe, Kadıköy'de dün gece kabus yaşadı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de dün gece kabus yaşadı.

Fenerbahçe, namağlup bir seri yapması ve ligde de Galatasaray'la puan farkını dörde düşürmesinin ardından Rangers maçına iddialı çıktı. İskoç ekibi de aksi bir şekilde hoca değişiklikleri ile çalkalanıyor. Yeni teknik direktörleri Barry Ferguson'un bu maç üçüncü iş gününde oynandı. Ancak çıkan sonuç Rangers lehine oldu.

Rangers, Glasgow'a avantajla dönüyor.

Rangers, Glasgow'a avantajla dönüyor.

Rangers, maçta bulduğu üç golün yanı sıra epey de pozisyon buldu. Bulduğu pozisyonlarla birlikte iki golleri de VAR kararıyla iptal edildi. Rangers'ın performansını özetleyen ise Mourinho'nun Dessers yorumu oldu. Mourinho, 'Dessers dünyanın en iyi oyuncusu değil ama onu bu akşam öyle gösterdik' dedi. 

İlk golde ise VAR'dan yana yüzü gülen Fenerbahçe'nin bir diğer teknolojiden yana yüzü gülmedi. Gol çizgisi teknolojisi anında hakemin kol saatine bildirim gönderdi ve hakem golü verdi.

Fenerbahçe, gol çizgisi teknolojisi ile yediği bu golle tarihe geçti.

Fenerbahçe, gol çizgisi teknolojisi ile yediği bu golle tarihe geçti.

Fenerbahçe'nin kalesinde gördüğü ilk gol, 2014 yılında gol çizgisi teknolojisinin devreye girmesinden bu yana, sadece 0.7 cm farkla çizgiyi geçen en yakın gol olarak Avrupa futbol tarihine geçti.

Bu rekor, 2016 yılında Jamie Vardy'nin Manchester United ağlarına gönderdiği ve sadece 1.1 cm farkla çizgiyi geçen golüne aitti. Ancak, Fenerbahçe'nin yediği bu golle birlikte yeni rekor 0.7 mm olarak kayıtlara geçti.

Maçın rövanşı 13 Mart'ta oynanacak.

Maçın rövanşı 13 Mart'ta oynanacak.

Jose Mourinho, maçın ardından moraller bozuk olsa da camiaya umutlu mesajlar verdi. Portekizli teknik direktör rakiplerini kastederek 'Erken kutlama yapmasınlar' dedi. 

Fenerbahçe, iki farklı galibiyetler alması halinde Rangers eşleşmesini uzatmalara götürecek. İkiden daha farklı galibiyetlerde ise tur atlayan taraf Fenerbahçe olacak. 

Fenerbahçe berabere kalır ya da tek farklı galip gelirse turu geçen ekip İskoç ekibi Rangers olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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