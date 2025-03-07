Fenerbahçe Gol Çizgisi Teknolojisinde Tarihe Geçti

Rangers, maçta bulduğu üç golün yanı sıra epey de pozisyon buldu. Bulduğu pozisyonlarla birlikte iki golleri de VAR kararıyla iptal edildi. Rangers'ın performansını özetleyen ise Mourinho'nun Dessers yorumu oldu. Mourinho, 'Dessers dünyanın en iyi oyuncusu değil ama onu bu akşam öyle gösterdik' dedi.

İlk golde ise VAR'dan yana yüzü gülen Fenerbahçe'nin bir diğer teknolojiden yana yüzü gülmedi. Gol çizgisi teknolojisi anında hakemin kol saatine bildirim gönderdi ve hakem golü verdi.