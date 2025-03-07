Fenerbahçe Gol Çizgisi Teknolojisinde Tarihe Geçti
Fenerbahçe Gol Çizgisi Teknolojisinde Tarihe Geçti
18 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe, dün gece Rangers'a kaybederek sevenlerini üzdü. Mourinho'nun deyimiyle sahada Fenerbahçe adına iyi giden hiçbir şey yoktu. Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında Ibrox Stadyumu'nda tur şansını kovalayacak. Maçta iki kez VAR bir de gol çizgisi teknolojisine başvuruldu. Fenerbahçe'nin yediği iki gol VAR'dan döndü. Ancak gol çizgisi teknolojisinin kullanıldığı pozisyonda karar 'gol' oldu.Fenerbahçe'nin yediği bu gol farklı bir şekilde tarihe geçti.
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Fenerbahçe, Kadıköy'de dün gece kabus yaşadı.
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Rangers, Glasgow'a avantajla dönüyor.
Fenerbahçe, gol çizgisi teknolojisi ile yediği bu golle tarihe geçti.
Maçın rövanşı 13 Mart'ta oynanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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