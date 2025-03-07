Bolivyalı Gabriel Montano Ölen Kardeşinin Kimliğiyle Kariyer Yaptı
Bolivyalı Gabriel Montano Ölen Kardeşinin Kimliğiyle Kariyer Yaptı
Futbolda tüm ilginçlikleri gördüğünüzü sanıyorsanız bir de Bolivya'dan gelen habere bakmanızı tavsiye ederiz. Fake transferler, menajerlik oyunları artık futbolda bir klişe. Bahis mafyasının dahil olduğu organizasyonlarda yenen ilginç golleri de görmüşsünüzdür. Bolivya'daki haber ise bir kimlik hırsızlığı... Ölen kardeşinin kimliğiyle kendine kariyer yaratan futbolcu bunların çok daha ötesinde bir hikaye ile bizi bekliyor.
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30 maçta 9 gol 1 asiste imza atan bir kanat forvet düşünün... Hem de 20 yaşında...
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Gelin önce bu "wonderkid" oyuncuyu tanıyalım.
Çünkü bu anlatılan hikaye bir başkasının...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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