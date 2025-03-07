Bolivyalı Gabriel Montano Ölen Kardeşinin Kimliğiyle Kariyer Yaptı

Futbolda tüm ilginçlikleri gördüğünüzü sanıyorsanız bir de Bolivya'dan gelen habere bakmanızı tavsiye ederiz. Fake transferler, menajerlik oyunları artık futbolda bir klişe. Bahis mafyasının dahil olduğu organizasyonlarda yenen ilginç golleri de görmüşsünüzdür. Bolivya'daki haber ise bir kimlik hırsızlığı... Ölen kardeşinin kimliğiyle kendine kariyer yaratan futbolcu bunların çok daha ötesinde bir hikaye ile bizi bekliyor.