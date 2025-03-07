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Bolivyalı Gabriel Montano Ölen Kardeşinin Kimliğiyle Kariyer Yaptı

Bolivyalı Gabriel Montano Ölen Kardeşinin Kimliğiyle Kariyer Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.03.2025 - 22:53

Futbolda tüm ilginçlikleri gördüğünüzü sanıyorsanız bir de Bolivya'dan gelen habere bakmanızı tavsiye ederiz. Fake transferler, menajerlik oyunları artık futbolda bir klişe. Bahis mafyasının dahil olduğu organizasyonlarda yenen ilginç golleri de görmüşsünüzdür. Bolivya'daki haber ise bir kimlik hırsızlığı... Ölen kardeşinin kimliğiyle kendine kariyer yaratan futbolcu bunların çok daha ötesinde bir hikaye ile bizi bekliyor.

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30 maçta 9 gol 1 asiste imza atan bir kanat forvet düşünün... Hem de 20 yaşında...

30 maçta 9 gol 1 asiste imza atan bir kanat forvet düşünün... Hem de 20 yaşında...

Football Manager'da Latin Amerika'ya scout gönderen gurmeler için ilaç gibi bir profil diyebiliriz. Gerçek hayatta da 20 yaşında bir isimden söz ettiğinizde bu profil tüm takımlara hayal kurdurabilecek cinsten.

Gelin önce bu "wonderkid" oyuncuyu tanıyalım.

Gelin önce bu "wonderkid" oyuncuyu tanıyalım.

Kimliğinde 15 Şubat 2005 doğumlu olduğu yazıyor. Bolivya'nın Cochabamba şehrinde doğmuş. Aurora altyapısına girdikten sonra A takıma yükselmiş. A takımda ise yaşadığı rüya gibi sezon ona milli takım kapılarını aralamış. Milli takımda henüz forma giyemedi, maç sayısı yok ama bundan sonra da olması pek muhtemel gözükmüyor.

Çünkü bu anlatılan hikaye bir başkasının...

Çünkü bu anlatılan hikaye bir başkasının...

Gabriel Montano, ölen kardeşinin kimliğini alarak kendine bir kariyer inşa etti. 

Montaño, isminin 'Diego Hernán Montaño Moizán' olduğunu ve 23 Haziran 1999'da doğduğunu kabul etti.Küçük kardeşinin kimliğini alarak altyapı kariyerini başlattı ve buralara kadar geldi. 

İş ortaya çıktığında kulüp başkanı konudan haberi olmadığını söyledi. Ancak kulüp listeye adını 'Gabriel Montaño Moizán' olarak yazmaya çalıştı. Bunun mümkün olmadığı ortaya çıkınca kulüp de ceza alacaklar listesine adını yazdırdı. 

Futbolcu 2 yıl futboldan men edilirken, takımına 33 puan silme cezası, kulüp yöneticilerine de 3’er yıl hak mahrumiyeti verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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