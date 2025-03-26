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Fenerbahçe Taraftarı Paris Maçının Çıkışında "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganları Attı

Fenerbahçe Taraftarı Paris Maçının Çıkışında "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganları Attı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.03.2025 - 11:12

Fenerbahçe taraftarı, Euroleague'deki Paris maçının sonunda salondan ayrılırken 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı. O anları ünlü yönetmen Murat Şeker, sosyal medya hesabından 'Fenerbahçe taraftarı her zaman haksızlığa tepkisini koymuştur.' notuyla paylaştı.

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Murat Şeker'in paylaşımı 👀

Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararı ile başlamıştı.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararı ile başlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. Karar sonrası İstanbul Saraçhane'de başlayan tepki mitinglerine binlerce vatandaş katılmış, mitingde 'Hak, hukuk, adalet' sloganları atılmıştı. Sloganlar, İstanbul dışındaki birçok ilde de düzenlenen yürüyüşlerde görülmüştü.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Hakan Köroğlu

Fenerbahçe'nin içinde olup da haklı olduğu hiçbir konu yoktur. Fenerbahçe neyi savunuyorsa bilinsin ki o savundukları şey ya yanlış ya da işlerine gelmiyordur.

Ern

Fenerbahçe İmamoğlu nu savunmuyor zaten yönetim kuruluna bak anlarsın taraftar savunuyor