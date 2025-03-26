Fenerbahçe Taraftarı Paris Maçının Çıkışında "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganları Attı
Fenerbahçe Taraftarı Paris Maçının Çıkışında "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganları Attı
Fenerbahçe taraftarı, Euroleague'deki Paris maçının sonunda salondan ayrılırken 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı. O anları ünlü yönetmen Murat Şeker, sosyal medya hesabından 'Fenerbahçe taraftarı her zaman haksızlığa tepkisini koymuştur.' notuyla paylaştı.
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Murat Şeker'in paylaşımı 👀
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Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararı ile başlamıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Fenerbahçe'nin içinde olup da haklı olduğu hiçbir konu yoktur. Fenerbahçe neyi savunuyorsa bilinsin ki o savundukları şey ya yanlış ya da işlerine gelmiyordur.
Fenerbahçe İmamoğlu nu savunmuyor zaten yönetim kuruluna bak anlarsın taraftar savunuyor