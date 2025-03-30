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Leganes Maçı Sonrası Ancelotti'den Arda Güler'e Övgü

Leganes Maçı Sonrası Ancelotti'den Arda Güler'e Övgü

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.03.2025 - 11:56

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Leganes galibiyetinde ortaya koyduğu performanstan oldukça memnun olduğunu dile getirdi. İtalyan çalıştırıcı, genç futbolcunun kalitesini gösterdiğini belirtirken topla olan hakimiyetini öne çıkardı.

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Real Madrid, Leganes'i 3-2'lik skorla geçti.

Real Madrid, Leganes'i 3-2'lik skorla geçti.

LaLiga'nın 29. haftasında evinde alt sıralarda yer alan Leganes'i konuk eden Real Madrid, zirve yarışında hata yapmadı. Eflatun-beyazlılar, 2-1 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan 3-2'lik skorla ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı. 63 puana ulaşan Madrid ekibine galibiyeti getiren goller, Mbappe (2) ve Bellingham'dan geldi.

Arda Güler, alkışları topladı.

Arda Güler, alkışları topladı.

Son olarak 5 Şubat'ta Leganes'e karşı oynanan Kral Kupası Çeyrek Final maçında ilk 11'de kendine şans bulan milli futbolcu, bu tarihten sonraki ilk 11 fırsatını yine Leganes karşısında buldu. 62 dakika sahada kalan Arda, 8,4 reytinge sahanın en iyilerinden biri oldu. Skora katkı yapamasa da penaltı kazandırdı, mücadelesi futbolseverler tarafından takdir edildi.

Teknik direktör Ancelotti de memnun kaldı.

Teknik direktör Ancelotti de memnun kaldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Arda'ya dair sorulan bir soru üzerine 'İyi oynadı, kalitesini gösterdi çünkü oyunu çok iyi okuyor. Diğer forvet oyuncuları gibi rakibin dengesini bozmasa da topla çok iyi oynuyor. Topu iyi döndürüyor. Faydalı oldu.' yorumunda bulundu. Milli futbolcunun oyundan alınması konusundaki bir soruda ise şunları söyledi:

 'Onu değiştirmemin nedeni takımı ileride daha güçlendirmek ve yedekte bekleyen daha diri futbolcuları sahaya sürmekti. Başka bir şeyden değil.'

LaLiga'da güncel puan durumu 👇

LaLiga'da güncel puan durumu 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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