Leganes Maçı Sonrası Ancelotti'den Arda Güler'e Övgü

Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Arda'ya dair sorulan bir soru üzerine 'İyi oynadı, kalitesini gösterdi çünkü oyunu çok iyi okuyor. Diğer forvet oyuncuları gibi rakibin dengesini bozmasa da topla çok iyi oynuyor. Topu iyi döndürüyor. Faydalı oldu.' yorumunda bulundu. Milli futbolcunun oyundan alınması konusundaki bir soruda ise şunları söyledi:

'Onu değiştirmemin nedeni takımı ileride daha güçlendirmek ve yedekte bekleyen daha diri futbolcuları sahaya sürmekti. Başka bir şeyden değil.'