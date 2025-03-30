Leganes Maçı Sonrası Ancelotti'den Arda Güler'e Övgü
Leganes Maçı Sonrası Ancelotti'den Arda Güler'e Övgü
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Leganes galibiyetinde ortaya koyduğu performanstan oldukça memnun olduğunu dile getirdi. İtalyan çalıştırıcı, genç futbolcunun kalitesini gösterdiğini belirtirken topla olan hakimiyetini öne çıkardı.
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Real Madrid, Leganes'i 3-2'lik skorla geçti.
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Arda Güler, alkışları topladı.
Teknik direktör Ancelotti de memnun kaldı.
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